Gặp người thợ nhôm sắt phá mái tôn ‘mở đường sống’ cho 7 người

1 ngày sau vụ cháy ngôi nhà cao 6 tầng, 1 tum tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, xã Giao Thủy, Ninh Bình) vẫn đang trong cảm xúc bồi hồi, vui sướng vì bản thân đã cùng với người dân, lực lượng chức năng hỗ trợ, cứu thoát 7 người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn.

Khoảnh khắc người đàn ông cầm chân giàn giáo, đập vỡ mái tôn trên tầng 7 cứu thoát 7 người ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Anh Dung chính là "người hùng bí ẩn" mặc áo đen, tay cầm chân giàn giáo, xuất hiện trong đoạn clip phá mái tôn trên tầng thượng ngôi nhà hỏa hoạn cứu 7 người gây "bão" mạng xã hội. Thế nhưng, sau khi cứu người, anh Dung chọn cách lặng lẽ rời đi, khiến những người tiếp xúc gần anh nhất trong đám cháy như con rể chủ nhà cùng anh dùng xà beng phá mái tôn, nam sinh viên Đại học Bách Khoa Nguyễn Lê Tú xông vào đám cháy cứu người hay cả 7 nạn nhân đều chưa biết danh tính anh.

Phải mất rất nhiều thời gian hỏi thăm từ nhiều nguồn tin, đến chiều 25.3, phóng viên mới xác định được anh Dung chính là người áo đen mà nhiều người đang tìm kiếm.

Trong câu chuyện với phóng viên Thanh Niên, anh Dung tiết lộ, từ tối qua đến nay, cửa hàng khung sắt thép của anh trên phố Lĩnh Nam luôn có người lui tới hỏi chuyện, nhưng anh vẫn khiêm tốn cho rằng: “Đó là việc phải làm khi thấy người khác gặp nạn".

Anh Dung kể, chiều tối 24.3, khi đang bế con nhỏ tại cửa hàng, anh phát hiện vụ cháy cách nhà khoảng 200 m. Lúc này, do vợ không có ở nhà nên anh gửi con nhỏ cho em trai rồi chạy bộ đến ngôi nhà đang cháy.

Anh Nguyễn Văn Dung ẢNH: ĐÌNH HUY

Đến nơi, thấy căn nhà đang bị khói bao trùm và có tiếng kêu cứu, anh không ngần ngại chạy sang ngôi nhà đang xây bên cạnh rồi leo lên tầng thượng. Lên tới tầng cao nhất, Dung gặp anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) đang ở trên mái ngôi nhà hỏa hoạn tìm cách cứu người.

Khoảng cách giữa ngôi nhà đang xây và ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cách nhau khoảng 1,8 - 2 m, thế nhưng anh Dung không nghĩ nhiều, anh nhờ người dân bắc thang rồi trèo qua hỗ trợ anh Long.

"Có người nhà nói họ sợ độ cao nhưng tôi trấn an, nếu sợ thì bố mẹ anh sẽ không cứu được", anh Dung nói và cho biết, thấy anh Long không có dụng cụ trong tay, anh đưa cho anh Long chiếc xà beng còn mình thì nhặt chân giàn giáo ở tầng 6 ngôi nhà đang xây, đi sang mái nhà cháy bằng thang tre.

Bước trên nền mái tôn đang nóng bỏng, anh Dung dùng hết sức bình sinh, gõ mạnh để tôn thủng lỗ cho khói thoát ra. Vốn có kinh nghiệm làm nghề bắn tôn, sắt khoảng hơn 20 năm, anh biết rõ đoạn mái nào có thể phá được. Vì vậy, anh dùng hết sức dùng chân giàn giáo đập khoảng 20 phát liên tiếp vào mái tôn khiến nó vỡ ra, tạo thành khoảng trống 1 - 2 m, vừa thân người chui qua. Tiếp đó, anh Dung cùng hàng xóm, người thân nạn nhân đưa 7 người đang mắc kẹt trong nhà thoát nạn theo lối mở vừa phá.

Nghĩ ra cách phá tôn cứu người trong tích tắc

Lý giải về việc bản thân có thể đứng trên mái tôn tầng 7 đập vỡ mái cứu người, anh Dung cho biết, kinh nghiệm làm nghề đã rèn cho anh bản lĩnh leo trèo, không sợ độ cao. Và có lẽ chỉ có những người làm nghề bắn tôn trong lúc nguy hiểm mới nghĩ ra cách phá mái tôn để cứu người trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Đặc biệt, những lúc cứu người anh càng tập trung tinh thần, sức lực để giúp đỡ người khác.

Hai bàn tay anh Dung bị thương nhẹ sau khi cứu người ẢNH: ĐÌNH HUY

"Ban đầu, tôi không quen với khói cháy nên hơi ngộp, thế nhưng, khi nghĩ đến cảnh nếu người khác gặp nạn, mình sẽ rất xót xa nên tôi cố hết sức để cứu người", anh Dung nói và cho hay, sau khi cứu người, anh bị bỏng nhẹ ở tay nhưng vết thương nhẹ nên đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông 31 tuổi chia sẻ, khi trở về nhà kể chuyện với vợ, dù nhận được lời khen nhưng vợ vẫn hỏi "sao chồng liều thế".

"Từ hôm qua đến giờ, rất nhiều người xin số điện thoại tôi để cảm ơn nhưng tôi không cho, tôi nghĩ đây là việc bình thường, là việc mình phải làm khi thấy người khác gặp khó khăn. Tôi cứu được người khác thì người khác sẽ cứu gia đình tôi khi cần", anh Dung nói và tiết lộ, anh vẫn chưa kể chuyện cứu người với bố mẹ mình. Thậm chí, con của nạn nhân xin liên hệ nhưng anh không cho.

Anh Dung đang trong quá trình chuyển cửa hàng ẢNH: ĐÌNH HUY

Chia sẻ về bản thân, anh Dung cho biết, bản thân chỉ học hết lớp 9 rồi đi học làm nghề bắn tôn sắt và mở cửa hàng giống như anh chị em trong gia đình. Năm 2009, anh Dung lên Hà Nội mở cửa hàng.

"Nghề này vất vả nhưng cũng đủ chi phí để nuôi gia đình. Tôi cũng mới chuyển cửa hàng đến Lĩnh Nam được hơn 1 năm nay nhưng giờ chuẩn bị phải chuyển sang chỗ mới do con phố này sắp được mở rộng", anh Dung nói và chia sẻ thêm, anh mới lập gia đình và đang có 1 con trai nhỏ 1 tuổi.