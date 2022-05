Gấp rút chuẩn bị sân khấu trong nhà khổng lồ cho bế mạc SEA Games 31

Đêm 23.5 sẽ diễn ra bế mạc SEA Games 31. Để sự kiện diễn ra thuận lợi, Ban tổ chức đã có công tác chuẩn bị kỹ càng. Sân khấu được dựng sơ, lắp ghép sàn từ sáng ngày 19.5. Dự kiến toàn bộ tiến trình chuẩn bị được hoàn thiện trước ngày 21.5. Sau đó sẽ có một ngày để sơ duyệt chương trình và các tiết mục cho bế mạc.

Không sử dụng công nghệ mapping như khai mạc SEA Games 31, màn hình LED lớn diện tích lớn, sẽ trở thành phương tiện truyền tải ý tưởng của tổ đạo diễn. Do quy mô của lễ bế mạc tổ chức trong nhà nên nhỏ hơn so với lễ khai mạc. Chính vì vậy mà toàn bộ sự công phu được đầu tư vào màn chiếu và ánh sáng. Đèn chiếu khu vực sân khấu được lắp đặt thêm. Màn LED chính sẽ được dựng tại khu vực trung tâm và hai cánh tả. Hai bên tường cạnh khán đài được sắp xếp như bức tường sao với nhiều đèn nhỏ. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Tổng giám đốc phụ trách sân khấu chia sẻ: “Đây có lẽ là một trong những sân khấu trong nhà lớn nhất và được kỳ vọng nhất từ trước đến giờ”.

Ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng hơn 2000 ghế ngồi cho cả ban tổ chức và khán giả. Công nhân và nhân viên kỹ thuật phải gấp rút trong từng công đoạn để kịp tiến độ đã đề ra. Thông thường với một công trình lớn như vậy cũng đã mất tối thiểu 4 ngày để hoàn thiện chi tiết, nhưng Ban tổ chức phải rút ngắn còn 2 ngày. Vì mọi việc khá gấp nên số lượng nhân sự phải bổ sung thêm.

Nhanh chóng nhưng an toàn luôn là trên hết. Việc giám sát được tổ chức rất nghiêm ngặt. Có thể thấy toàn bộ bề mặt sàn thi đấu đã được phủ một lớp thảm dày để bảo vệ. Việc vận chuyển những khối vật liệu xây dựng và dụng cụ rất dễ gây ra xước xát. Bên cạnh đó việc tạo khung cho màn hình chiếu phải dựng lên cao nên phải có dây an toàn. Hệ thống điện, ánh sáng, chữa cháy đều có sự giám sát của các bộ ngành có liên quan. Bộ xây dựng đã thực hiện việc kiểm định về kết cấu, an ninh, phòng cháy chữa cháy trong toàn bộ quá trình chuẩn bị.

Việc lắp ráp sân khấu và điều chỉnh âm thanh ánh sáng được thực hiện đồng bộ. Tối ngày 20.5 sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật. Đêm ngày 21.5 sẽ sơ duyệt sân khấu với âm thanh ánh sáng. Theo kế hoạch tối ngày 22.5, chương trình tổng duyệt lễ bế mạc lần cuối sẽ diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà.