Gấp rút thi công sân bay Cà Mau, dự kiến đầu tháng 11.2026 đưa vào khai thác

Ngày 31.7, lãnh đạo Cảng hàng không Cà Mau cho biết dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đang được tích cực triển khai. Theo kế hoạch, việc bay hiệu chuẩn các trang thiết bị tại đường cất/hạ cánh sẽ diễn ra trong tháng 9.2026.

Ghi nhận thực tế tại công trường gói thầu số 12, đơn vị thi công là Lữ đoàn 470 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) đang tập trung nhân lực, thiết bị triển khai các lớp kết cấu mặt đường. Các hạng mục phụ trợ như hệ thống thoát nước, hàng rào, đường tuần tra cũng được thi công đồng bộ.

Nhân công tích cực thi công đảm bảo tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau ẢNH: CẢNG HÀNG KHÔNG CÀ MAU

Tại gói thầu số 20 (thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách cùng công trình phụ trợ), nhà thầu đã chủ động tăng cường máy móc và nhân lực làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ theo phương thức cuốn chiếu.

Về kế hoạch khôi phục và mở rộng mạng bay, trước mắt Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Cà Mau - TP.HCM vào khung giờ 13 giờ 5 phút bằng dòng máy bay tầm trung Airbus A321. Đối với tuyến Cà Mau - Hà Nội, hãng đã ghi nhận tiềm năng và đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thêm.

Tại buổi làm việc trực tuyến giữa UBND tỉnh Cà Mau với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không vào ngày 30.7, ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa tỉnh này rất lớn.

Việc đưa vào khai thác các đường bay bằng tàu bay lớn kết nối TP.HCM, từng bước mở rộng ra Hà Nội và các tỉnh, thành khác sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đề nghị ACV cùng các hãng hàng không sớm khảo sát thực tế để xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Phối cảnh sân bay Cà Mau sau khi hoàn thành ẢNH: CẢNG HÀNG KHÔNG CÀ MAU

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, do ACV làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, giai đoạn 2021 - 2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt quy mô cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm, đáp ứng các dòng máy bay Code C như A320, A321 hoặc tương đương. Tầm nhìn đến năm 2050, công trình định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm.

Trước khi nâng cấp, sân bay Cà Mau chỉ đạt cấp 3C (đường băng dài 1.500 m, rộng 30 m), nhà ga có công suất 200.000 lượt khách/năm và chỉ phục vụ được các dòng máy bay nhỏ như ATR72 hoặc Embraer E190.

Đây được đánh giá là công trình trọng điểm có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, giữ vai trò cửa ngõ giao thông hàng không kết nối vùng đất cực nam Tổ quốc với các trung tâm kinh tế, chính trị lớn trên cả nước.