Cà Mau chưa có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 29.7, ông Lê Minh Hiền, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết đến thời điểm này địa phương chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

"Theo danh sách danh sách 705 xã phường chưa đạt chuẩn tại 34 tỉnh thành được Trung ương xem xét cho chủ trương sáp nhập thì Cà Mau không có xã nào", ông Hiền thông tin thêm.

Tỉnh Cà Mau chưa có chủ trương sắp xếp thêm đơn vị hành chính cấp xã ẢNH: G.B

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm tiếp tục được triển khai gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác cán bộ, tinh giản biên chế, tiếp nhận và bố trí nhân sự được thực hiện kịp thời, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Một trong những nội dung được tỉnh triển khai từ ngày 1.7 đến 30.9 là vận hành thử nghiệm phần mềm theo dõi, đánh giá công chức theo hiệu quả công việc (KPI).

Để phục vụ việc triển khai, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã xây dựng dự thảo danh mục sản phẩm, công việc chuẩn và danh mục sản phẩm, công việc quy đổi. Hai dự thảo này đang được tiếp thu ý kiến để hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, tổ chức hành chính.

Theo Sở Nội vụ, đây sẽ là cơ sở để trong những tháng cuối năm 2026 tham mưu triển khai đánh giá cơ quan hành chính và công chức theo phương thức KPI trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc vận hành thử nghiệm phần mềm được kỳ vọng từng bước hoàn thiện công cụ đánh giá theo hướng công khai, minh bạch, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với năng lực và mức độ đóng góp của từng cán bộ, công chức.