Sơn La bác bỏ thông tin 'thông qua nghị quyết sáp nhập xã, phường'

Ngày 21.7, tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Sơn La, khóa XVI, ông Lò Minh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, đã lên tiếng trước thông tin đang được dư luận quan tâm về việc có hay không sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La bác bỏ thông tin "đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La" ẢNH: THU HẰNG

Theo ông Hùng, thời gian qua, trên mạng xã hội có thông tin lan truyền cho rằng tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Sơn La đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp lại xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể là giảm từ 75 xã, phường xuống còn 35 xã, phường.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, ông Lò Minh Hùng khẳng định, tại kỳ họp thứ hai này, HĐND tỉnh không thông qua nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập các xã, phường trên địa bàn tỉnh với 2 lý do.

"Thứ nhất, về thẩm quyền sắp xếp, sáp nhập xã, phường thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Thứ hai, ngày 17.7.2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp, nghe ý kiến và kết luận về nội dung này. Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến giờ phút này, trên địa bàn tỉnh Sơn La không có chủ trương sáp nhập các xã, phường", ông Hùng thông tin.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường chỉ triển khai khi có chủ trương mới của T.Ư.

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Sơn La, khóa XVI diễn ra trong 2 ngày (20 - 21.7). Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 28 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khơi thông nguồn lực phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, trên cơ sở đề án của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2025, tháng 8.2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2025.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Sơn La có 75 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã và 8 phường. Trong đó, có 60 xã, 8 phường hình thành sau sắp xếp và 7 xã không thực hiện sắp xếp là các xã Mường Lạn, Phiêng Khoài, Suối Tọ, Ngọc Chiến, Tân Yên, Mường Bám, Mường Lèo.