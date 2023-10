Đến gần 10 giờ ngày 2.10, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.H (48 tuổi, ngụ P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Gặp tai nạn trên đường đi làm, mẹ tử vong, con gái lọt dưới gầm xe đầu kéo TRẦN DUY KHÁNH

Vào khoảng 7 giờ cùng ngày, hai mẹ con bà H. chở nhau trên xe máy BS 59X3 - 053... lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng về đường Lê Văn Tách. Khi đến ngã ba giao giữa đường Nguyễn Tri Phương - Lê Văn Tách, P.An Bình, TP.Dĩ An (đoạn giáp với P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức), xe máy nói trên xảy ra va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm 2 mẹ con bà H. ngã ra đường, trong đó bà H. bị bánh xe đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ, còn con gái bà H. lọt dưới gầm xe đầu kéo, bị xây xát nhẹ. Vụ việc làm giao thông khu vực ùn tắc nặng nề.

Tại hiện trường, xe đầu kéo không có biển số, nằm sát lề đường, xe máy ngã, bị ép sát lên vỉa hè.

Được biết, 2 mẹ con chị H. làm việc tại một công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sáng nay, 2 mẹ con rời nhà ở P.Linh Xuân (TP.Thủ Đức) để đi làm, khi đến địa điểm nói trên thì gặp tai nạn thương tâm.

Do vụ tai nạn nằm bên làn đường thuộc P.An Bình, TP.Dĩ An nên Công an TP.Dĩ An thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.