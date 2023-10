Thêm một người tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL20

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong xảy ra trên QL20 vào rạng sáng 30.9, đến sáng 1.10 ghi nhận thêm một người tử vong.

Do chấn thương quá nặng, sáng 1.10 nạn nhân Phạm Thị Mót (45) tuổi đã tử vong. Trong ảnh là em Huyền, con ruột nạn nhân Mót cũng gặp nạn và đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai LÊ LÂM

Nạn nhân thứ 5 tử vong là chị Phạm Thị Mót (45 tuổi), trước đó chị Mót nhập Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống. Tiên lượng xấu.

Dù đã cố gắng cứu chữa nhưng do các chấn thương quá nặng, đến khoảng 5 giờ ngày 1.10 thì nạn nhân tử vong.

Cùng bị nạn và nhập viện với chị Mót còn có con gái là Bùi Thị Thu Huyền (18 tuổi). Tình trạng của bệnh nhân Huyền khá hơn, nhập viện trong tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn. Chẩn đoán tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân.

Theo người nhà, Huyền vừa đậu vào một trường cao đẳng ở TP.HCM, thứ hai tới (ngày 2.10) là nhập học. Rạng sáng 30.9, người mẹ đưa con lên TP.HCM để nhập học, giữa đường thì gặp nạn.

Ngoài 2 mẹ con chị Mót, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang điều trị 2 nạn nhân nữa, trong đó có nạn nhân Giang Thị Ba (65 tuổi) bị thương rất nặng, tiên lượng xấu.

Xe khách 16 chỗ biến dạng sau khi bị xe khách Thành Bưởi tông trực diện H.K

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 2 giờ 30 ngày 30.9, xe khách Thành Bưởi BS 50F-004.83 (chở theo 32 hành khách) lưu thông trên QL20 (hướng Đồng Nai - Lâm Đồng), khi đến khu vực xã Phú Vinh (H.Định Quán, Đồng Nai) thì va chạm trực diện với xe khách 16 chỗ BS 86B-015.75 (chở theo 8 hành khách) đang lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (gồm tài xế và 3 hành khách), 5 người bị thương nặng, tất cả nạn nhân đều đi trên xe khách 16 chỗ. Sau khi cấp cứu ban đầu, 4 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân còn lại chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Xác định trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi

Báo cáo của Công an H.Định Quán cho biết bước đầu xác định tài xế xe khách Thành Bưởi là Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe vượt trái. Do không đảm bảo an toàn nên đã tông vào đầu xe tải BS 60C-345.13 chạy cùng chiều, sau đó thì tông trực diện vào xe khách 16 chỗ BS 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi) điều khiển chở theo 8 người đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Theo Khu Quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT), thời điểm xảy ra tai nạn xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ. Cụ thể, thiết bị giám sát hành trình trên xe ghi nhận tốc độ là 69 km/giờ, trong khi đoạn đường này cho phép tối đa 50 km/giờ.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan điều tra sẽ xác định trách nhiệm của chủ xe Thành Bưởi LÊ LÂM

Chiều cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến hiện trường kiểm tra, sau đó di chuyển đến Bình Thuận thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 nạn nhân tử vong. Sau đó đoàn về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại đây và có buổi họp ngắn với UBND tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo tại cuộc họp, đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế), tài xế xe khách Thành Bưởi. Đại tá Sơn cho biết thêm, Cơ quan CSĐT đang điều tra, mở rộng để xác định trách nhiệm của chủ xe và những người có liên quan.