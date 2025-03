Gặp trung sĩ cứu bé 3 tuổi ôm vào lòng lay động cộng đồng mạng

Ngọn lửa bùng lên tại căn phòng 202 nằm ở tầng 3 khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chiều 16.3, nghi do chập điện. Phát hiện đám cháy, một số người tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan ra, thiêu rụi 13/15 mét vuông diện tích căn phòng cùng nhiều tài sản.

Mạng xã hội lan tỏa hình ảnh chiến sĩ cảnh sát PCCC Nguyễn Công Hoàng Kha ôm bé gái 3 tuổi thoát khỏi vụ cháy khách sạn ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) ẢNH: CTV

Thời điểm này, bên trong khách sạn có 2 vị khách đang lưu trú tại tầng 4 và 4 người trong gia đình nhân viên, trong đó có 2 trẻ nhỏ (2 và 3 tuổi). Đám cháy tỏa nhiệt lớn, khói đen bao trùm gây ngạt.

Nghe hô hoán, 2 vị khách mở cửa phòng ra thì khói đen lùa vào, lối đi ngoài hành lang đã mịt mù, cả hai ôm nhau chịu trận.

Bốn người trong gia đình nhân viên khách sạn, người mẹ bế đứa bé 2 tuổi còn người chồng bế bé gái 3 tuổi, dắt díu nhau chạy lên sân thượng, tầng 5. Mặt mày nhem nhuốt, ho sặc sụa, cả 4 người chờ lực lượng cảnh sát tới cứu.

Cảm động khoảnh khắc chiến sĩ PCCC cứu bé gái vụ cháy ở TP.HCM

14 giờ 53 ngày 16.3, trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (21 tuổi) cùng các đồng đội công tác tại Đội Tham mưu, Tổ địa bàn TP.Thủ Đức (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) nhận nhiệm vụ chữa cháy, cứu người tại đám cháy khách sạn nhiều tầng. Đồng thời, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 cũng được điều động chi viện.

Chỉ hơn 5 phút, phương tiện chữa cháy và các chiến sĩ có mặt tại hiện trường, lên phương án tác chiến. Lúc này, hiện trường vụ cháy lửa lớn, khói đen bốc cao.

"Bên trong có người mắc kẹt, khói đen dữ lắm", người dân hô to khi thấy xe chở trung sĩ Kha cùng đồng đội đến hiện trường đầu tiên.

Vụ cháy lần này, trung sĩ Kha cùng 4 chiến sĩ khác làm nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tìm nguồn gốc cháy. Đồng đội còn lại triển khai phun nước, ngăn cháy lan, dập lửa.

Xe vừa trờ tới, trung sĩ Kha đeo bình khí nặng 8 kg, đeo mặt nạ phòng độc, lao vào đám cháy tìm kiếm người bị nạn.

"Trong giây phút đó, em chỉ biết bằng mọi giá phải giải cứu an toàn người bị nạn, sớm nhất, mọi thứ còn lại không còn quan trọng", Kha chia sẻ. Theo lối cầu thang bộ, trung sĩ trẻ cùng đồng đội gõ cửa từng phòng, các tầng, tìm nạn nhân.

Tầng 1, tầng 2, đến tầng 3 thì phát hiện điểm xuất phát đám cháy tại căn phòng 202, nước được phun vào, nhưng lửa vẫn cháy rất mạnh. Lửa cháy từ bên dưới, đội trinh sát càng lên cao, sức nóng càng dữ dội.

"Khắp nơi phủ khói đen, không thấy đường, hiện trường bị nhiều vật cản trở di chuyển. Chúng em dựa vào nghiệp vụ và sự hỗ trợ của tập thể, lên được đến tầng 4", Kha nhớ lại.

Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha kể giây phút giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy khách sạn, chiều 16.3 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại phòng 402, Kha phát hiện 2 vị khách đang bám víu nhau, tay chân lấm lem, nép vào góc tường. Kha để đồng đội giải cứu 2 vị khách, còn bản thân trung sĩ trẻ dùng đèn pin, tiếp tục gõ cửa các phòng, tầng còn lại.

Lên đến sân thượng, Kha phát hiện gia đình 4 người, trong đó người vợ khóc nhiều, bế bé 2 tuổi, còn người cha đôi mắt đỏ hoe, bế bé gái 3 tuổi, mặt ai cũng nhem nhuốt.

Cố giấu mệt nhọc, trung sĩ trẻ trấn an gia đình, đồng thời xin ý kiến chỉ huy. Lúc này, ngọn lửa cơ bản được dập tắt nhưng hiện trường khói độc bốc lên nghi ngút, tổ trinh sát hỗ trợ nạn nhân hít thở tại chỗ.

Bé gái 3 tuổi hoảng loạn, khóc nhiều. Thấy vậy, Kha ôm bé gái vào lòng, vỗ về: "Có chú ở đây, an toàn rồi!".

Để tránh quá trình giải cứu, cấu kiện rơi trúng nạn nhân, Kha bế bé nép sát vào ngực, chạy một mạch từ sân thượng xuống tầng trệt an toàn. Đứa bé dường như cảm nhận được sự ấm áp, tay ôm chặt cổ trung sĩ Kha.

Ảnh hưởng từ vụ cháy làm mảnh thủy tinh, cửa kính vỡ vụn, lối thoát bị nhiều vật chắn ngang. Tuy vậy, không thể cản trở bước chân của chiến sĩ cảnh sát PCCC.

Mặt mày ai cũng đen đúa vì tàn tro, nhưng Kha và đồng đội hạnh phúc vì vừa cứu thành công 6 người trong vụ cháy, tất cả an toàn. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 15 giờ 40 cùng ngày, cảnh sát bảo vệ được tài sản còn lại của khách sạn.

Trung sĩ trẻ đam mê làm lính chữa cháy với nhiệt huyết và lòng dũng cảm

Hôm nay, nhiều nền tảng mạng xã hội lan tỏa bức ảnh chụp trung sĩ Kha giải cứu bé gái khỏi vụ cháy khách sạn 5 tầng ở TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Trung sĩ trẻ Nguyễn Công Hoàng Kha đam mê làm lính cứu hỏa

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (21 tuổi, ở TP.Thủ Đức) hiện là chiến sĩ cảnh sát PCCC thuộc Tổ địa bàn TP.Thủ Đức (PC07 Công an TP.HCM). Ngày 8.2.2023, Kha tham gia nghĩa vụ công an, sau đó được trưng dụng về Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thủ Đức (nay là Tổ địa bàn TP.Thủ Đức).

Lãnh đạo Tổ địa bàn TP.Thủ Đức đánh giá, hơn 2 năm qua, trung sĩ Kha công tác tốt, chăm chỉ rèn luyện, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung sĩ trẻ yêu thích làm lính cứu hỏa, đam mê cứu người, có nguyện vọng được ở lại tiếp tục công tác sau nghĩa vụ, đến ngày 14.2, Kha chính thức được tuyển lên lính chuyên nghiệp.

Kha kể, hơn 2 năm công tác, nhiệm vụ mà Kha nhớ nhất là xử lý vụ cháy xưởng trên địa bàn P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức), năm 2023. Vật liệu cháy là ván ép và nhựa nên đám cháy lớn, ngấm lâu. Kha cùng đồng đội chiến đấu với lửa suốt 13 giờ đồng hồ để bảo vệ tài sản cho người dân.

Nhận nhiệm vụ chữa cháy từ 22 giờ đêm, đến 13 giờ trưa hôm sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, Kha cùng đồng đội mới thu hồi thiết bị, về lại trụ sở.

Về đến đơn vị, dù rất mệt nhưng Kha cùng đồng đội chưa vội nghỉ ngơi, mà khẩn trương vệ sinh thiết bị, máy móc, bơm lại nước vào xe, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới có thể ập đến bất kỳ lúc nào.