Garmin Run Asia Series 2024 đến Việt Nam: Lan tỏa tinh thần thể thao khắp châu Á

Garmin, thương hiệu đồng hồ thông minh thể thao và chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, đã tổ chức thành công giải chạy Longbien Garmin Run 2024 vào ngày 27.10 vừa qua tại Q.Long Biên, Hà Nội. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn vận động viên từ mọi cấp độ tham gia, cùng nhau tạo nên thành tích cá nhân mới cho riêng mình.

Đây là sự kiện Garmin đồng hành cùng Longbien Marathon - một trong những tổ chức uy tín và lớn nhất Việt Nam, và được giới thiệu thông qua tên gọi "Longbien Garmin Run" trong vai trò là nhà tài trợ chính cự ly 5km, 10km.

Longbien Garmin Run là thành viên của chuỗi sự kiện chạy bộ thường niên tại nhiều quốc gia châu Á - Garmin Run Asia Series với thông điệp "From Zero To Hero". Năm nay, để kỷ niệm cột mốc 35 thành lập đầy ý nghĩa, Garmin đã mở rộng quy mô tới 9 quốc gia, vùng lãnh thổ trọng điểm ở châu Á, bao gồm Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Philippines và Việt Nam với sự tham gia của hơn 60.000 vận động viên trong nước và Quốc tế. Điều này đã tạo nên cơn sốt chạy bộ trên toàn khu vực, lan tỏa tinh thần thể thao mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và một lần nữa khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc thúc đẩy lối sống năng động cho người dùng toàn châu Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Ông Scoppen Lin, Phó tổng giám đốc Garmin châu Á, phát biểu: "Trong suốt chiều dài hoạt động, sứ mệnh của Garmin là kiến tạo xu hướng sống năng động, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, đồng thời kết nối người dùng trên khắp thế giới. Thông qua Longbien Garmin Run chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng và tạo động lực cho người dân Việt Nam, dù là người mới bắt đầu hay vận động viên giàu kinh nghiệm - thì bạn vẫn có thể đạt được những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng bạn chinh phục những cột mốc thành tích mới, cùng nhau "beat yesterday" để trở thành phiên bản tốt hơn".

Với 2 cự ly 5km và 10km trên cung đường tuyệt đẹp của giải chạy Longbien Garmin Run 2024, hàng ngàn runners ở mọi độ tuổi, cấp độ khác nhau đã cùng nhau xuất phát và khám phá những nét đẹp địa phương, di sản văn hóa xuyên suốt hành trình. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của tinh thần thể thao không biên giới.

Không những vậy, giải chạy còn chào đón nhiều khách mời nổi tiếng trong làng giải trí và thể thao như diễn viên Nhã Phương, diễn viên Khả Ngân, MC Hoàng Oanh, Rapper Đinh Tiến Đạt và Influencer Annie Nguyễn. Sự góp mặt của họ không chỉ tăng thêm sức nóng mà còn minh chứng cho sự hấp dẫn của giải chạy Longbien Garmin Run 2024.

Mùa giải năm nay đã chứng kiến nhiều kỷ lục và thành tích cá nhân xuất sắc. Cụ thể danh sách người chiến thắng như sau:

Cự ly 5km:

Hạng mục nữ: vận động viên Phạm Thị Huyền về đích đầu tiên với thành tích 21:36

Hạng mục nam: vận động viên Nguyễn Minh Huy giành chiến thắng với thành tích 18:49

Cự ly 10km:

Hạng mục nữ: vận động viên Doãn Thị Oanh đạt giải nhất khi cán đích tại mốc thời gian 39:44

Hạng mục nam: vận động viên Simon Doerflinger cán đích đầu tiên với thời gian 35:38

Longbien Garmin Run 2024 đã khép lại thành công rực rỡ và thực sự mang đến những giá trị khác biệt cho người tham gia. Đây là minh chứng khẳng định vị thế của thương hiệu cũng như quyết tâm trong việc đồng hành cùng người dùng trong hành trình bứt phá giới hạn, trở thành phiên bản tốt hơn, đúng như tinh thần "Beat Yesterday" mà Garmin truyền tải. Tiếp nối hành trình ấy, Garmin hứa hẹn sẽ mở rộng quy mô tại những mùa giải tiếp theo để trở thành sự kiện yêu thích hàng năm của các runner Việt, góp phần thúc đẩy văn hóa chạy bộ, khơi dậy tinh thần sống khỏe cho người dân Việt Nam.