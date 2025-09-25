Gây bão mạng khi nâng cấp iPhone 3GS lên iPhone 17 Pro sau 16 năm

Vài ngày qua, cộng đồng mạng đã không ngừng chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng về một người đàn ông nâng cấp chiếc iPhone 3GS 16 năm tuổi của mình lên iPhone 17 Pro vừa ra mắt. Tuy nhiên, tác giả của video vừa lên tiếng thừa nhận toàn bộ câu chuyện chỉ là một 'cú lừa' được dàn dựng. Dù vậy, có một sự thật ấn tượng khác đằng sau màn kịch này.

Câu chuyện nâng cấp iPhone 3GS 16 năm tuổi lên iPhone 17

Trong bối cảnh dòng iPhone 17 đang 'cháy hàng' trên toàn cầu, một video trên Instagram đã nhanh chóng gây bão. Theo đó, nhân vật chính Alex Greenberg đã ghi lại hành trình nâng cấp chiếc điện thoại 'cổ lỗ sĩ' iPhone 3GS (ra mắt năm 2009) lên siêu phẩm iPhone 17 Pro. Điều đặc biệt là toàn bộ video, từ nhà đến cửa hàng Apple, đều được quay bằng chính camera 3 MP của chiếc iPhone 3GS.

Một cảnh trong đoạn video lên đời iPhone 17 từ iPhone 3GS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Pha 'lên đời' có một không hai này đã khiến các nhân viên Apple và cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Nó gợi nhớ đến câu chuyện của 'đội trưởng Mỹ' Chris Evans vài năm trước, người cũng từng trung thành với chiếc iPhone 6s trong nhiều năm. Câu chuyện chạm đến cảm xúc của nhiều người vì nó cho thấy sự bền bỉ của sản phẩm Apple và tình cảm mà người dùng dành cho những thiết bị cũ.

Tuy nhiên, trong một video đăng tải sau đó, Alex Greenberg đã thú nhận tất cả chỉ là một màn kịch để gây chú ý. Anh tiết lộ mình là một người dùng iPhone lâu năm và thường xuyên nâng cấp. Thực tế, anh 'lên đời' iPhone 17 Pro từ một chiếc iPhone 15, chứ không phải iPhone 3GS.

Mặc dù câu chuyện nâng cấp là giả, có một điều hoàn toàn thật và cực kỳ ấn tượng là chiếc iPhone 3GS đời 2009 đó vẫn hoạt động hoàn hảo sau 16 năm. Toàn bộ hai video của Alex, trong đó có cả video thú nhận, đều được quay bằng camera có khả năng quay phim 480p của chiếc điện thoại này.

Chất lượng hình ảnh rung lắc, mờ ảo đặc trưng của những năm 2000 đã mang lại một cảm giác hoài niệm và dễ thương cho người xem. Cuối cùng, dù là một 'cú lừa', màn kịch của Alex Greenberg đã vô tình chứng minh cho một điều mà nhiều người ngưỡng mộ ở Apple là sự bền bỉ đáng kinh ngạc của sản phẩm qua hàng thập kỷ.