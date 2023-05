Gay cấn tranh suất dự Champions League

Đội bóng của HLV Ten Hag hiện có 2 cơ hội để hoàn thành công việc: đọ sức với Chelsea vào rạng sáng mai (2 giờ ngày 26.5, giờ VN) và tiếp Fulham ở vòng đấu cuối cùng. Cả 2 trận đấu này đều diễn ra tại sân Old Trafford mà điều đó sẽ càng làm mờ đi cơ hội của Liverpool. M.U sẽ chỉ để vuột mất tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa tới nếu họ thua cả 2 trận còn lại trong khi Liverpool đánh bại Southampton vào đêm chủ nhật này.



Hầu như không ai nghi ngờ về chiến thắng của Liverpool trước Southampton nếu như "Đoàn quân đỏ" vẫn còn cơ hội trước vòng đấu cuối cùng. Thế nhưng làm sao có thể tin rằng M.U sẽ hoàn toàn trắng tay tại Old Trafford, nơi họ chỉ mới thua 1 trận ở Ngoại hạng Anh trong mùa giải này. Do đó, siêu máy tính của Opta chỉ có thể dành cho Liverpool 2% cơ hội tạo nên phép mầu.

M.U (phải) và Chelsea đã bất phân thắng bại trong 5 lần gặp nhau gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh Reuters

Để tránh cảnh "đêm dài lắm mộng", M.U sẽ tập trung toàn lực cho cuộc đón tiếp Chelsea vào rạng sáng mai. Ngoài những cầu thủ đã bị loại khỏi mùa giải vì chấn thương như Martinez, Sabitzer và Van de Beek, mối bận tâm duy nhất về sức khỏe dường như chỉ bao quanh Rashford, sau khi McTominay và Heaton đã quay trở lại tập luyện. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của M.U đã bỏ lỡ 2 trận thắng Wolves và Bournemouth vì chấn thương và sau đó là bị ốm. Tuy nhiên, theo những thông tin gần đây, Rashford có thể kịp bình phục để xuất trận cùng với Fernandes, Antony và Martial trên hàng công của M.U.

Trong khi đó, Chelsea sẽ vắng ít nhất 8 cầu thủ vì chấn thương, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Kante, Mount, Kovacic… Thậm chí "The Blues" còn gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ cánh khi Chilwell, James và Cucurella cũng đều bị loại khỏi cuộc chơi. Nhiều khả năng HLV Lampard sẽ phải tiếp tục sử dụng cầu thủ trẻ Hall ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Chelsea không còn bất kỳ mục tiêu nào trong mùa giải ảm đạm của họ nhưng HLV Lampard vẫn sẽ yêu cầu các cầu thủ của ông thi đấu hết sức mình trong 2 trận đấu còn lại. "The Blues" sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo nhưng cũng có thể xem đây là cơ hội để thực hiện những sự thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ xứng đáng được khen ngợi vì đã khiến Man.City gặp nhiều khó khăn hồi cuối tuần qua, dù đội hình với rất nhiều thay đổi và cảm giác lâng lâng về chức vô địch giải Ngoại hạng Anh của "The Citizens" có thể góp phần vào điều đó. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là sự yếu kém kéo dài ở khu vực hàng thủ có thể sẽ khiến Chelsea phải trả giá tại Old Trafford.