Ngày 9.8, Công an Q.1 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ gãy cây xanh làm 2 người tử vong và 3 người bị thương trên địa bàn P.Bến Thành.



Hiện trường vụ việc gãy cây xanh công viên Tao Đàn làm 2 người tử vong, 3 người bị thương CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một nhóm người tập thể dục tại công viên Tao Đàn thì bị cành cây lớn của một cây cổ thụ trong công viên gãy rơi xuống đè trúng.

Hậu quả vụ việc gãy cây xanh công viên Tao Đàn làm 2 người tử vong và 3 người bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời không có mưa, gió.

Sau vụ việc gãy cây xanh, bảo vệ công viên Tao Đàn và cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt đưa những người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cho biết, bệnh viện tiếp nhận 1 ca là người lớn tuổi bị chấn thương phần mềm ở lưng do Bệnh viện Q.1 chuyển đến. Kết quả chẩn đoán hình ảnh chưa thấy tổn thương bên trong.

Trong khi đó, đội cấp cứu ngoại viện Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sơ cứu tại hiện trường và chuyển 1 ca sang Bệnh viện Nhân dân 115 theo dõi chấn thương đầu.



Ca còn lại chẩn đoán ban đầu bị chấn thương vai trái, Trung tâm cấp cứu 115 sơ cứu và chuyển vào Bệnh viện Nhân dân 115.

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân L.N.S (62 tuổi) bị cây đè nhập viện trong tình trạng tỉnh, có vết thương lún sọ. Chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng. Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu.

Nữ bệnh nhân Q.K.X (69 tuổi) nhập viện Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng tỉnh, tê - yếu tứ chi, sức cơ 4/5. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy trật đốt sống cổ C1 và nhập khoa Ngoại thần kinh theo dõi.





Thu dọn hiện trường vụ gãy cây xanh công viên Tao Đàn TRẦN DUY KHÁNH

Theo báo cáo nhanh của UBND P.Bến Thành, 2 nạn nhân bị nhánh cây gãy trúng người gây thiệt mạng gồm bà N.T.D.L (70 tuổi, ở P.Cô Giang) và ông T.C.T (62 tuổi, P.Cô Giang). 3 nạn nhân khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 và Bệnh viện đa khoa Sài Gòn.

Công an P.Bến Thành đang bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.1, ghi nhận lời khai những người có mặt xung quanh, trích xuất dữ liệu camera, tiếp tục xác minh thông tin các nạn nhân.



Vì sao gãy cây xanh công viên Tao Đàn?

Trao đổi với PV Thanh Niên, Bí thư Quận ủy Q.1 Dương Anh Đức cho biết Quận ủy đang họp về phương án khắc phục sự cố sau vụ việc 2 người không may tử vong do nhánh cây đè trong công viên Tao Đàn. 2 người tử vong gồm 1 người 70 tuổi và một người 62 tuổi. Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường. Quận đang tính toán hỗ trợ những người bị thương.

“Sáng nay cũng không có mưa gió gì. Cây dầu có nhánh to nằm ở trên cao, bên trong bị rỗng”, ông Đức cho biết.

Công viên Tao Đàn do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP.HCM quản lý; đơn vị trúng thầu chăm sóc, duy tu là Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM.

Sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo 2 đơn vị trên đã có mặt tại hiện trường. Qua trao đổi, đơn vị cho biết nhánh to, kiểm tra chưa tới. Sắp tới sẽ rà soát, kiểm tra kỹ những khu vực có nhiều bà con sinh hoạt, tập thể dục.

Về mức hỗ trợ cụ thể, Quận ủy Q.1 hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng/người mất, 5 triệu đồng/người bị thương. Bên cạnh đó, UBND Q.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.1 và các đoàn thể đang rà soát quy định, huy động nguồn lực để hỗ trợ thêm.

Ngoài ra, P.Bến Thành được giao nhiệm vụ phối hợp gia đình người tử vong tổ chức ma chay chu đáo.

“Cả hệ thống chính trị quận rất chia sẻ với nỗi buồn của gia đình trước sự việc không may này”, Bí thư Quận ủy Q.1 Dương Anh Đức chia sẻ, đồng thời cho biết quận sẽ phối hợp rà soát kỹ cây xanh trong công viên để tránh tái diễn sự việc tương tự.