Gây ra hơn 60 vụ án, 3 nhóm 'trộm nhí' sa lưới

Dùng dao chống trả khi bị bắt quả tang

Sáng 6.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt được 2 thiếu niên đột nhập 15 cửa hàng tiện lợi, siêu thị trộm cắp tài sản, là N.V.A.T (15 tuổi) và H.H.H (16 tuổi, cùng ở Q.Sơn Trà).

Trước đó, từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm. Các cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa, siêu thị mini... bị đột nhập do không có người trông giữ vào ban đêm.

N.V.A.T và xà beng dùng để cạy cửa ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lực lượng chức năng trích xuất camera và theo dấu các nghi phạm, nhận thấy nhóm này có tuổi đời rất trẻ nhưng ngón nghề chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, như dùng kìm cộng lực và đoản chuyên dụng để phá khóa, cắt điện, cắt camera. Các nghi phạm chỉ trộm cắp tiền mặt, điện thoại, không lấy tài sản cồng kềnh mà nhắm các tài sản nhỏ gọn để dễ tẩu tán.

Có thời điểm chỉ trong 1 đêm, nhóm "trộm nhí" này táo tợn đột nhập liên tiếp nhiều cửa hàng trên cùng tuyến đường. Có vụ người dân, chủ cơ sở bắt quả tang, truy đuổi nhưng bị các nghi phạm dùng dao chống trả.

Hình ảnh trích xuất từ cửa hàng tiện lợi ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước tính chất manh động, táo tợn của nhóm trộm cắp, Phòng Cảnh sát hình sự điều động lực lượng trinh sát phối hợp Tổ cảnh sát hình sự khu vực 3 (Q.Thanh Khê và Q.Cẩm Lệ), khu vực 4 (Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang) cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ truy xét.

Chiều 5.3, lực lượng công an bắt giữ N.V.A.T và H.H.H. Trong đó, N.V.A.T từng vi phạm pháp luật nhiều lần khi còn nhỏ tuổi, bị đưa vào trường giáo dưỡng, vừa trở về địa phương đã tiếp tục tái phạm.

Cùng ngày, TAND Q.Liên Chiểu ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa N.T.S (15 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) vào trường giáo dưỡng 1 năm 6 tháng do có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an P.Hòa Hiệp Nam sau thời gian dài mật phục, theo dõi đã bắt được S. đang trộm cắp xe máy. Kết quả điều tra xác định từ tháng 4.2024 đến nay, S. và đồng bọn đã gây ra hơn 40 vụ trộm cắp xe máy. Hiện cơ quan công an tiếp tục truy xét đồng bọn của S.

2 nghi phạm lục tìm tài sản ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chỉ cướp tiền mặt, vứt điện thoại nạn nhân

Ngày 3.3, Tổ Cảnh sát hình sự khu vực 4 (Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang) đã bắt được Ngô Hữu Mạnh (ở xã Hòa Sơn) và Phạm Tiến Đạt (cùng 18 tuổi, ở xã Hòa Liên, cùng H.Hòa Vang).

Mạnh và Đạt cùng túi xách và 2 điện thoại vứt xuống cống ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đây là 2 nghi phạm cướp giật túi xách của bà N.T.T (53 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) sáng sớm 3.3 tại ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Phan Văn Định (Q.Liên Chiểu).

Bên trong túi xách của người phụ nữ này có 3 triệu đồng, 2 điện thoại di động. Nhận tin báo từ bà T., Phòng Cảnh sát hình sự điều động trinh sát xuống địa bàn cùng Tổ Cảnh sát hình sự khu vực 4 khẩn trương truy xét.

Xe máy 2 nghi phạm dùng để cướp giật ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trưa cùng ngày, lực lượng truy xét đã khoanh vùng được 2 nghi phạm, tiến hành truy bắt. Đến tối cùng ngày, Mạnh và Đạt sa lưới tại P.Hòa Khánh Bắc.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận sau khi cướp giật túi xách đã chạy xe máy qua các tuyến đường có ít camera giám sát để xóa dấu vết.

Phạm Tiến Đạt bị tạm giữ hình sự ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cả hai dừng xe ở khu vực vắng vẻ trong KCN Hòa Khánh, lục túi xách lấy tiền mặt, vứt 2 điện thoại di động cùng túi xách xuống cống thoát nước. Hiện cơ quan công an làm rõ 5 vụ cướp giật khác do nhóm Mạnh, Đạt gây ra.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng hình sự và các tổ công tác ở các khu vực đã ngăn chặn 3 vụ, bắt 5 nghi phạm đã gây ra hơn 60 vụ trộm, cướp nêu trên. Do đó, cơ quan công an đề nghị người dân tăng cường cảnh giác, có phương án quản lý tài sản, cơ sở kinh doanh, nhất là vào thời điểm đêm khuya.