Gây thất thoát 308 tỉ, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận chưa nộp khắc phục đồng nào

Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) mới ban hành ngày 30.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố 17 bị can cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Một số ngôi biệt thự xây dở dang trong Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết ẢNH: H.LINH

Kết luận điều tra thể hiện, với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh Bình Thuận và là người có năng lực trình độ, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch - xây dựng..., biết rõ đồ án quy hoạch chi tiết và cơ cấu sử dụng đất tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, hiểu rõ pháp luật nhưng theo tham mưu của liên Sở TN-MT, Xây dựng, Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Thuận, ngày 9.10.2015, ông Lê Tiến Phương đã ký ban hành công văn xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá 2,577 triệu đồng/m2 trái quy định.



Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận gây thất thoát hơn 300 tỉ

Tại cuộc họp thảo luận về phương án giá đất theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức ngày 27.10.2015, do phương án giá đất UBND tỉnh xin ý kiến với giá 2,577 triệu đồng/m2 không đúng quy định pháp luật nên nhiều ý kiến không đồng thuận. Do vậy, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành kết luận, yêu cầu UBND tỉnh cần lưu ý chỉ đạo 3 nội dung.

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ẢNH: H.L

Nội dung thứ nhất là xác định rõ thời gian thực hiện dự án để tính toán số năm được chiết khấu theo phương pháp thặng dư cho đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, cộng đồng xã hội và nhà đầu tư. Thứ 2 là tính toán tỷ lệ đất được bán hàng năm đảm bảo thực tế; cần tách riêng đất xây nhà cao tầng với các loại đất khác để tính giá. Cuối cùng là xác định suất đầu tư kết cấu hạ tầng khu đô thị du lịch biển phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.



Sau đó, ngày 4.11.2015, chính ông Phương ký ban hành công văn chỉ đạo Sở TN-MT phối hợp với các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, số liệu, phương án giá đất trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật yêu cầu bảo đảm 3 nội dung lưu ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; và chỉ đạo Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh chủ trì nghiên cứu, rà soát kỹ các quy định của nhà nước về giá đất để tổ chức thẩm định, bảo đảm chặt chẽ, hợp lý các khâu, các bước trong quá trình xác định giá đất đối với dự án.

Song, dù biết Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (Công ty SIVC) là đơn vị tư vấn và Sở TN-MT cùng Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh không thực hiện các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà vẫn tham mưu, đề xuất phê duyệt giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá 2,577 triệu đồng/m2 bằng với giá đất đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước đó, nhưng ông Phương vẫn ký ban hành quyết định phê duyệt giá đất 2,577 triệu đồng/m2 trái quy định.

C01 xác định hành vi của ông Phương và các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại tổng hơn 308 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp tổng 90,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, chủ sở hữu dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là Công ty CP Rạng Đông nộp 90 tỉ đồng; Công ty SIVC nộp gần 180 triệu đồng theo đề nghị của bị can Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty SIVC; vợ bị can Nguyễn Ngọc, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, nộp 30 triệu đồng; vợ bị can Phạm Duy Cường, cựu Phó trưởng phòng Kinh tế đất, nộp 10 triệu đồng; em bị can Lê Anh Huy, cựu chuyên viên Phòng Kinh tế đất, nộp 10 triệu đồng; vợ bị can Lê Quang Vinh, cựu Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, nộp 10 triệu đồng; 2 người thân bị can Nguyễn Thanh Cho, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở TN-MT Bình Thuận) nộp tổng 15 triệu đồng; vợ bị can Xà Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, nộp 10 triệu đồng; con bị can Trương Văn Ri, cựu Phó tổng giám đốc Công ty SIVC, nộp 10 triệu đồng; vợ bị can Nguyễn Xuân Phong, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, nộp 10 triệu đồng.



Kết luận điều tra chưa thể hiện bị can Lê Tiến Phương nộp khắc phục khoản tiền nào. Tuy nhiên, để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, C01 đã kê biên gần 40 bất động sản của các bị can, trong đó có 5 bất động sản của ông Phương.