Gây tranh cãi khi đưa Mai Ngô vào phòng loại, Thanh Hằng nói gì?

Tập 7 The New Mentor lên sóng với chiến thắng thuộc về đội Hồ Ngọc Hà. Các thành viên đội Lan Khuê được chọn để an toàn, điều đó đồng nghĩa với việc Thanh Hằng và Hương Giang phải chọn 2 người mẫu vào phòng loại.

Thanh Hằng bật khóc trong chương trình vì lắng nghe tâm sự của các học trò BTC

Trong phòng chờ, Mai Ngô bật khóc vì không giữ phong độ ổn định, khiến đội Thanh Hằng đứng trước nguy cơ mất thí sinh. Sau khi cân nhắc, diễn viên Mẹ chồng quyết định chọn người mẫu sinh năm 1995 và Tường Vân vào phòng loại, đối diện với Cao Ngân và Phương Nguyễn.

Thấy Mai Ngô trong phòng loại, Dược sĩ Tiến đã "phá lệ", quyết định cứu người mẫu 9X mà không cần đặt câu hỏi. Quyết định của anh khiến Hương Giang bất bình, tranh cãi nảy lửa ở khu vực phòng loại.

Mai Ngô tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe khiến Thanh Hằng xót xa BTC

Theo dõi chương trình, một số khán giả tỏ thái độ không hài lòng trước việc Thanh Hằng chọn Mai Ngô vào phòng loại, trong khi Kim Phương có phần thể hiện không nổi bật bằng. Nhiều ý kiến cho rằng sao phim Tháng năm rực rỡ đang chơi chiêu, để gây áp lực cho Dược sĩ Tiến mà không cân nhắc đến việc học trò tài năng đứng trước nguy cơ dừng cuộc chơi.

Chia sẻ về lựa chọn gây tranh cãi của mình, Thanh Hằng cho biết: "Kim Phương tập trước đã vào vòng nguy hiểm rồi. Em ấy đã nỗ lực rất nhiều, thay đổi đáng kể và cũng là yếu tố tiềm năng cho chương trình. Thí sinh đội Thanh Hằng ai cũng mạnh, mỗi khi đưa ai vào đều bảo tôi chơi chiêu. Bạn chơi chiêu được thì sao lại cấm người khác chơi chiêu? Muốn giới hạn bản thân người khác lại để phục vụ cho mục đích cá nhân mình à".

Thanh Hằng không ngại tranh cãi với Hương Giang, Dược sĩ Tiến để bảo vệ học trò BTC

Thanh Hằng nói khi đưa Mai Ngô và Tường Vân vào phòng loại, cô tin hai học trò sẽ được Hồ Ngọc Hà giữ lại. Bởi theo đánh giá của diễn viên Mẹ chồng, đây là hai thí sinh có màu sắc mà chương trình cần. "Cuộc thi cũng giống như chơi cờ, cần nắm bắt rõ tình hình lúc nào nên đi nước cờ gì. Và lúc nào "trong thua sẽ có thắng" hay lúc nào anh hùng phải hy sinh", Thanh Hằng nêu quan điểm.

Đồng thời Thanh Hằng có những chia sẻ về việc Mai Ngô giảm phong độ, quên lời ở bài thuyết trình làm ảnh hưởng đến cả đội. Theo Hoàng Dung của Tháng năm rực rỡ, trong quá trình tập luyện, cô đã nhắn nhủ đàn em nên thoải mái chia sẻ từ góc nhìn, trải nghiệm bản thân về sản phẩm và tránh việc học thuộc lòng. "Cái tôi không biết được là tình hình sức khỏe của Mai. Cảnh ghi hình lúc đó là 1 giờ sáng và thực hiện liên tục. Lúc đó tôi lo cho sức khỏe Mai Ngô hơn", cô bày tỏ.

Dù thua cuộc song Thanh Hằng vẫn bảo vệ được 3 học trò BTC

Thanh Hằng nói sau khi nghe học trò trải lòng, trong cô có nhiều cảm xúc. Nữ siêu mẫu vừa đau lòng nhưng cũng thông cảm và thấy thương cho đàn em. "Tôi bất ngờ vì Mai cố giấu đi tình trạng sức khỏe không tốt để gánh vác trọng trách. Với tôi, sức khỏe của mấy bạn mới quan trọng, thắng thua gì tầm này nữa. Và đỉnh điểm khi tôi rơi lệ là lúc các thành viên chia sẻ thật lòng, chân thành, biết nghĩ cho nhau. Tôi thấy tình người nơi đó", Thanh Hằng bộc bạch thêm.