Vì sao Thanh Hằng khóc nức nở nhưng Hương Giang vẫn 'tố' chị đại chơi chiêu?

Top 14 của The New Mentor tập 7 tối qua đã bước vào thử thách đầu tiên khi bắt cặp ngẫu nhiên và cùng hướng dẫn lẫn nhau để thực hiện thử thách chụp ảnh trên không. Sau 15 phút thực hiện, cặp người mẫu xuất sắc vào Top là Mai Ngô và Kim Phương thuộc đội Thanh Hằng. Bottom trong tập này là Lê Thu Trang của đội Lan Khuê và Đỗ Thị Hương Giang của đội Hương Giang.

Thanh Hằng và các học trò khóc trong phòng loại BTC

Ở thử thách thứ hai cam go hơn khi các người mẫu của mỗi đội thực hiện thử thách chụp hình ảnh bìa cho tạp chí lấy cảm hứng từ chủ đề nữ quyền trong các bài thơ của thi sĩ Hồ Xuân Hương kết hợp cùng trang sức của một nhãn hàng. Sau đó mỗi đội sẽ chọn ra một người đảm nhận vai trò quan trọng là thuyết trình về thông điệp bức ảnh của đội mình trước ban giám khảo và các huấn luyện viên.

Kết quả đội của Hồ Ngọc Hà giành chiến thắng thuyết phục với phần thuyết trình bằng song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) của thí sinh nhỏ tuổi nhất The New Mentor là Lâm Châu. Bức ảnh của đội Thanh Hằng tuy đứng thứ 2 nhưng không được an toàn vì phần thuyết trình của Mai Ngô đã ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Theo đó đội của Lan Khuê vươn lên giành tấm vé an toàn. Như vậy đội của Thanh Hằng và Hương Giang phải cử 2 người mẫu vào phòng loại.

Hương Giang nổi giận phản ứng quyết liệt với Dược sĩ Tiến khi Mai Ngô được cứu BTC

Trở về phòng loại, Mai Ngô bật khóc nức nở vì không làm tốt vai trò của mình, đồng thời chia sẻ rằng bản thân đang có sức khỏe không tốt nhưng vẫn cố gắng ôm đồm vì không muốn phụ sự kỳ vọng của Thanh Hằng và các bạn. Dù mệt mỏi, áp lực nhưng Mai Ngô vẫn che giấu điều đó và kết quả thấy rõ là ở tập hôm nay. Thanh Hằng khi nghe những lời chia sẻ đó của "gà cưng" cũng đã rơi nước mắt: " Em có đau đớn, có mệt mỏi gì thì chia sẻ với chị, chia sẻ với các bạn. Chị thấy Mai vẫn còn giấu bản thân mình kỹ quá, em đâu có vui tươi như vẻ ngoài của em đâu". Dù xem Mai Ngô là "gà chiến" quan trọng nhưng Thanh Hằng vẫn chọn cô vào vòng loại cùng với Tường Vân. Còn Hương Giang chọn Cao Ngân và Khlóe Phương Nguyễn vào phòng loại trừ để đối chất với Hồ Ngọc Hà và Dược sĩ Tiến.

Dược sĩ Tiến là người có quyền cứu 1 thí sinh trong 4 nhưng bất ngờ hơn ở tập 7 The New Mentor là Dược sĩ Tiến đã không đưa ra bất cứ câu hỏi nào như các tập trước để thử thách tài tranh luận của thí sinh mà ngay lập tức "phá lệ" cứu Mai Ngô của đội Thanh Hằng. Điều này đã khiến Hương Giang nổi giận đùng đùng và phản ứng quyết liệt cho rằng Thanh Hằng "chơi chiêu" còn Dược sĩ Tiến thì không dám loại Mai Ngô.

"Chị Thanh Hằng thừa hiểu là khi đưa Mai Ngô vào thì tỷ lệ bị loại rất khó. Mai Ngô như một tấm bùa hộ mệnh, chị đưa vào như thế sẽ thách thức nhà sản xuất là anh. Anh không dám lộ. Bất kỳ ai mà chơi chiêu với Dược sĩ Tiến thì Dược sĩ Tiến đều không dám loại", Hương Giang nói.

Đáp trả Hương Giang, Dược sĩ Tiến cho rằng có quyền "phá lệ" để đạt được mục tiêu chương trình đề ra nên dù Hương Giang có nói gì thì anh vẫn có quyền làm theo ý của mình. Còn Thanh Hằng thì chỉ chốt một câu với Hương Giang: "Mọi thứ phải công tâm theo ý Hương Giang à".

Dược sĩ Tiến đáp trả phản ứng của Hương Giang với thái độ quyết liệt BTC

Chưa hết, lần này Hồ Ngọc Hà đã có động thái trả đũa khi loại hai thí sinh của Hương Giang là Cao Ngân và Khloé Phương Nguyễn. Như vậy đội của Thanh Hằng vẫn giữ lại đủ ba thí sinh. Còn Hương Giang chỉ còn bốn thí sinh. Điều này theo như Hồ Ngọc Hà thì có lợi cho đội Hương Giang ở các tập tiếp theo còn Hương Giang thì chấp nhận, bóng gió rằng lần trước mình chỉ loại một thí sinh của Hà Hồ thôi mà huấn luyện viên này đã nổi đóa còn giờ Hà Hồ loại đến hai thí sinh của mình thì Hương Giang vẫn giữ bình tĩnh.