Gaza cận kề nạn đói giữa chiến sự dai dẳng

Viện trợ khẩn cấp

Sau nhiều ngày đàm phán, Mỹ đã bật đèn xanh cho nghị quyết dự thảo về việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân tại Dải Gaza, theo CNN. Nghị quyết do UAE bảo trợ, kêu gọi "các bước khẩn cấp để ngay lập tức cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn và không cản trở, tạo điều kiện cho việc chấm dứt bền vững các hành động thù địch". Nghị quyết còn yêu cầu các bên cho phép sử dụng toàn bộ tuyến đường trên khắp Dải Gaza cho việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo. Mặt khác, nghị quyết kêu gọi thả toàn bộ con tin ngay lập tức và vô điều kiện.

Người Palestine chờ nhận thức ăn tại Rafah, miền nam Dải Gaza ngày 21.12 AP

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết đã nỗ lực với các bên trong suốt tuần qua để đưa ra nghị quyết mà Washington có thể ủng hộ. "Chúng tôi giờ đã có nó và sẵn sàng bỏ phiếu", nhà ngoại giao Mỹ nói. Trước đó, việc bỏ phiếu cho nghị quyết tại HĐBA LHQ đã bị hoãn lại ít nhất 4 lần trong tuần này trong lúc các bên đàm phán về nội dung. Ngày 9.12, Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết khác kêu gọi ngừng bắn nhưng không lên án cuộc tấn công của Hamas tại Israel ngày 7.10 và không công nhận quyền tự vệ của nước Do Thái.

Diễn biến về nghị quyết viện trợ diễn ra giữa lúc số người thiệt mạng vì chiến sự tại Dải Gaza đã vượt mốc 20.000 người, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát thông báo. Đây là mức thiệt hại nặng nề nhất của một phía Ả Rập trong xung đột với Israel từ chiến tranh Li Băng năm 1982. Tuy nhiên, Hamas không nêu rõ số dân thường và tay súng trong số những người thiệt mạng. Trong khi đó, quân đội Israel nói đã tiêu diệt 8.000 tay súng từ khi đưa quân sang Dải Gaza, bên cạnh 1.000 thành viên Hamas bị trừ khử tại Israel trong vụ tấn công ngày 7.10. Israel nói có 1.200 người thiệt mạng tại nước này trong vụ tấn công đó và tổng số binh sĩ thiệt mạng khi tham chiến tại Gaza đến nay là 139 người, theo tờ The Times of Israel.

1/4 dân số Gaza bị đói

Các cơ quan của LHQ đang cảnh báo rằng sự thù địch kéo dài tại Dải Gaza làm gia tăng nguy cơ nạn đói trong khi toàn bộ bệnh viện tại miền bắc của vùng lãnh thổ này đã ngừng hoạt động. Trưởng kinh tế gia Arif Husain của Chương trình Lương thực thế giới cho biết 1/4 dân số Gaza (hơn 500.000 người) đang bị đói do thiếu thốn thực phẩm.

Ông Husain cảnh báo nếu chiến sự tiếp diễn như hiện nay và thực phẩm không được đưa đến đầy đủ, nạn đói toàn diện có thể xảy đến trong 6 tháng tới kèm theo bùng phát dịch bệnh, theo AP. Trong thông báo hôm qua, cơ quan điều phối của Israel về các lãnh thổ Palestine cho hay tổng cộng 5.405 xe tải chở 96.710 tấn hàng nhân đạo đã đi vào Dải Gaza từ ngày 7.10.

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ Israel gần đây đề xuất ngừng bắn một tuần để đổi lấy sự tự do cho 35 - 40 con tin gồm phụ nữ, người lớn tuổi và người bị thương. Tuy nhiên, phía Hamas được cho là đã bác bỏ và tuyên bố chỉ đàm phán khi Israel ngừng bắn hoàn toàn, rút khỏi Dải Gaza.

Trong một thông báo trên mạng xã hội sau khi đề nghị bị bác bỏ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi đạt mục tiêu hủy diệt hoàn toàn Hamas và giải cứu toàn bộ con tin. "Lựa chọn tôi đề xuất cho Hamas rất đơn giản: đầu hàng hoặc chết", ông Netanyahu nói.