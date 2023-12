Israel đẩy mạnh tấn công Dải Gaza

Hệ thống y tế ở Gaza "đang sụp đổ"

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 10.12 cho hay hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện ở Gaza còn hoạt động và chỉ hoạt động một phần. "Hệ thống y tế của Gaza đang sụp đổ", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, theo AFP. Ông Tedros cho hay hơn 46.000 người bị thương được ghi nhận và khoảng 1,9 triệu người ở Gaza đã phải rời khỏi nhà của họ do xung đột. "Hầu như toàn bộ người dân Dải Gaza đang tìm nơi trú ẩn ở bất cứ nơi nào họ có thể tìm thấy nhưng không có nơi nào và không có ai được an toàn ở Gaza", ông Tedros nói.