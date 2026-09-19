GeForce RTX 5070 sắp có phiên bản dùng GPU của RTX 5080

Theo Videocardz, card đồ họa GeForce RTX 5070 được cho là sắp có thêm một biến thể phần cứng mới, trong đó Nvidia chuyển từ GPU GB205 sang GB203. Đây là dòng GPU lớn hơn, hiện được sử dụng trên GeForce RTX 5070 Ti và RTX 5080.

Thông tin bắt nguồn từ một tài khoản X mang tên hongxing2020, vì vậy hiện vẫn được xem là tin đồn và chưa có xác nhận chính thức từ Nvidia. Theo nguồn tin, phiên bản RTX 5070 mới sẽ sử dụng GPU GB203-300 thay cho GB205-300 trên những mẫu card hiện tại.

RTX 5080 hiện sử dụng GPU GB203, dòng chip được cho là sẽ xuất hiện trên một biến thể mới của GeForce RTX 5070 ẢNH: KHẢI MINH

Nếu thông tin chính xác, đây không phải lần đầu Nvidia sử dụng các GPU khác nhau cho cùng một mẫu card đồ họa. Việc dùng chip lớn hơn cũng không đồng nghĩa toàn bộ tài nguyên của GPU sẽ được kích hoạt, bởi nhà sản xuất có thể vô hiệu hóa một phần nhân xử lý để đáp ứng cấu hình của sản phẩm thấp hơn.

GB203 là GPU Blackwell có diện tích khuôn 378 mm² và chứa 45,6 tỉ transistor. Trong khi đó, GB205 đang dùng trên RTX 5070 có diện tích 263 mm² với 31,1 tỉ transistor. Chênh lệch này cho thấy GB203 là chip lớn hơn đáng kể về mặt vật lý.

RTX 5080 cũng sử dụng GB203, nhưng ở cấu hình GB203-400 với nhiều tài nguyên xử lý được kích hoạt hơn. Vì vậy, việc RTX 5070 dùng cùng dòng GPU không có nghĩa mẫu card này sẽ trở thành một phiên bản RTX 5080 có giá thấp hơn.

Theo thông tin rò rỉ, RTX 5070 dùng GB203 vẫn có 6.144 nhân CUDA, tương đương phiên bản GB205 hiện tại. Card tiếp tục được trang bị 12 GB bộ nhớ GDDR7 trên giao tiếp 192-bit và có tổng công suất đồ họa TGP 250 W.

Như vậy, thay đổi đáng kể nằm ở GPU vật lý bên dưới, thay vì cấu hình mà người dùng nhận được. Hiện chưa có dữ liệu cho thấy biến thể GB203 sẽ mang lại hiệu năng cao hơn RTX 5070 dùng GB205.

Việc Nvidia sử dụng GB203 cho RTX 5070 có thể giúp hãng có thêm lựa chọn trong quá trình sản xuất, nhưng nguồn tin chưa đưa ra lý do cụ thể cho thay đổi này. Do đó, chưa thể xác định biến thể mới sẽ được phân phối tại những thị trường nào hoặc xuất hiện trên các mẫu card của hãng nào.

Nvidia cũng chưa công bố RTX 5070 dùng GB203. Cho đến khi có thông tin chính thức hoặc sản phẩm thực tế xuất hiện, các chi tiết về biến thể GPU mới vẫn cần được xem là thông tin chưa được xác nhận.