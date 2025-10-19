Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gemini 3.0 có thể tạo ra iOS và Windows giả lập chỉ bằng một câu lệnh?

Kiến Văn
Kiến Văn
19/10/2025 08:06 GMT+7

Theo thông tin chưa được xác nhận, Google dự kiến sẽ phát hành phiên bản Gemini 3.0 vào ngày 22.10 tới.

Mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) tiên tiến này đã trải qua quá trình thử nghiệm bởi Google trong một thời gian dài. Mặc dù chưa rõ những tính năng cụ thể mà Gemini 3.0 sẽ mang lại, nhiều người dự đoán nó sẽ cải thiện độ trễ và giảm chi phí hoạt động.

Dùng Gemini 3.0 tạo ra các bản sao iOS, macOS và Windows - Ảnh 1.

AI của Google có thể tạo hệ điều hành ảo hoạt động như thật

ẢNH: REUTERS

Gemini 3.0 có thể sẽ cung cấp năng lượng cho các sản phẩm AI khác của Google, như Veo, vốn chạy trên nền tảng công nghệ Gemini. Một số người dùng đã có cơ hội trải nghiệm Gemini 3.0 trong giai đoạn thử nghiệm và cho biết họ đã sử dụng AI này để tạo ra các phiên bản ảo của iOS, macOS và Windows. Họ không chỉ yêu cầu AI tạo ra hình ảnh của các hệ điều hành này mà còn để AI phát triển các hệ điều hành ảo có khả năng hoạt động thực tế.

Nếu thông tin này là chính xác, Gemini 3.0 sẽ sở hữu tính năng nổi bật cho phép tạo giao diện người dùng cho hệ điều hành, ứng dụng và trang web theo thời gian thực. Các bản sao hệ điều hành này có chức năng tương tự như sản phẩm thực tế, cho phép người dùng tương tác với các thành phần trên màn hình, mở ứng dụng và sử dụng chúng như trên máy tính thật.

Gemini 3.0 làm được điều mà chưa AI nào dám thử

Một người dùng trên mạng xã hội X, có tên Chetaslua, đã chia sẻ một đoạn video dài 92 giây, cho thấy một máy Mac ảo khởi động với giao diện chính và thanh dock. Video này đã thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem. Người dùng có thể nhấp vào các ứng dụng để mở và tương tác với chúng, như sử dụng Safari để duyệt web. Mặc dù không phải là một máy Mac hoàn chỉnh, nhưng khả năng sao chép sản phẩm thực tế của Gemini 3.0 vẫn rất ấn tượng.

Chatbot AI Gemini gọi người là 'vết nhơ vũ trụ', tung đe dọa ác ý

Người dùng này cũng đã tạo ra một bản sao Windows, trong đó họ yêu cầu AI phát triển các tính năng cho trình soạn thảo văn bản, ứng dụng terminal hỗ trợ Python và một trò chơi có thể chơi được. Họ cũng yêu cầu AI đảm bảo mã nguồn có thể được dán vào một tệp HTML và mở trong trình duyệt Chrome. Mặc dù phiên bản Windows trông kém hoàn thiện hơn so với macOS, nhưng vẫn rất ấn tượng.

Ngoài ra, một người dùng khác đã đăng tải một phiên bản iOS hiện đại hơn, cho biết rằng Gemini 3.0 đã tạo ra bản mô phỏng này chỉ với một câu lệnh đơn giản.

Sự phát triển của Gemini 3.0 hứa hẹn sẽ mở ra nhiều khả năng mới cho công nghệ AI trong tương lai.

