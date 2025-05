Gemini Hùng Huỳnh gây tranh cãi khi lồng tiếng phim 'Bí kíp luyện rồng'

Sau thành công với vai trò ca sĩ, Gemini Hùng Huỳnh giờ đây có vai lồng tiếng đầu tiên

ẢNH: CGVph

Đây là lần đầu tiên Gemini Hùng Huỳnh đảm nhận vai trò lồng tiếng, nên thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Người hâm mộ tỏ ra thích thú và kỳ vọng vào lần lấn sân này của anh, đồng thời nhận xét phong thái tràn đầy năng lượng của nam ca sĩ phù hợp với nhân vật Fishlegs Ingerman trong Bí kíp luyện rồng bản live action 2025 (tựa gốc: How To Train Your Dragon).

Trên mạng xã hội, không ít khán giả phản đối Gemini Hùng Huỳnh lồng tiếng cho live action Bí kíp luyện rồng bản chiếu ở Việt Nam, vì không muốn một gương mặt tay ngang phụ trách vai trò này, nhất là khi Fishlegs Ingerman là một nhân vật rất được yêu thích và tác phẩm trên cũng được xếp vào hàng bom tấn có lượng fan đông đảo chờ đợi.

Những giờ qua, nhiều bình luận đặt ra thắc mắc "Bộ Việt Nam hết diễn viên lồng tiếng rồi sao?" khi nghe tin Gemini Hùng Huỳnh tham gia lồng tiếng live action Bí kíp luyện rồng chiếu tại Việt Nam. Vài ý kiến kêu gọi chỉ coi Bí kíp luyện rồng bản live action 2025 phiên bản phụ đề. Song, cũng có dân mạng cho rằng nên đợi màn thể hiện của Gemini Hùng Huỳnh trong phim bản lồng tiếng, rồi mới đưa ra nhận định cuối cùng.

Khán giả kêu gọi các đơn vị phát hành phim nên chọn những diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp và có thực lực, không nên tạo điều kiện cho người không chuyên nhưng nổi tiếng để gây chú ý ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Năm nay xuất hiện "trào lưu" KOL, người nổi tiếng lồng tiếng phim điện ảnh nước ngoài khi về Việt Nam. Chuyện này đang vấp phải hàng loạt tranh cãi dữ dội. Mới đây, cặp đôi Long Hạt Nhài - Salim và Xá Xị (con trai út của diễn viên Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt) chịu "gạch đá" với phần lồng tiếng trong Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh. Tương tự, nhiều người xem cũng bày tỏ sự khó chịu với giọng của hoa hậu Kỳ Duyên trong Đội săn quỷ (Holy Night: Demon Hunters).

Gemini Hùng Huỳnh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Anh trai say hi. Anh từng làm thực tập sinh tại một công ty giải trí mô hình Kpop tại Việt Nam, bất chấp sự phản đối ban đầu từ gia đình. Trải qua vài năm "chật vật", Gemini Hùng Huỳnh rời công ty và có điểm sáng đầu tiên khi trúng tuyển Asia Super Young vào cuối năm 2023, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tiến vào chung kết.

Nhân vật Fishlegs Ingerman mà Gemini Hùng Huỳnh đảm nhận lồng tiếng là người bạn thân của nam chính Hiccup và cũng là "bách khoa toàn thư biết đi" về nghiên cứu rồng Berk. Fishlegs thông thái và ấm áp, ngoài ra còn mang tính cách dí dỏm, tích cực khác xa với thân hình "đồ sộ" của mình. Bí kíp luyện rồng bản live action 2025 khởi chiếu tại rạp từ 13.6.