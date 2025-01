Phía Hùng Huỳnh khẳng định MV mới không đạo nhái

Phía đại diện Hùng Huỳnh tuyên bố MV Chẳng thể nhắm mắt không xâm phạm quyền tác giả, tính nguyên gốc và sự sáng tạo của sản phẩm âm nhạc này được đảm bảo

ẢNH: NVCC

Phía đại diện Hùng Huỳnh đưa ra thông báo chính thức xoay quanh lùm xùm MV Chẳng thể nhắm mắt vướng nghi vấn sao chép ý tưởng từ MV Standing Next To You của Jungkook (BTS). Căn cứ quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và kết quả giám định chuyên môn theo kết luận số 01/2025/KLGĐ-TTGĐ ngày 7.1.2025 của Trung tâm Giám định, thông tin và chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Cục Bản quyền tác giả, MV Chẳng thể nhắm mắt không sao chép MV Standing Next To You của Jungkook.

"MV Chẳng thể nhắm mắt và cá nhân Hùng Huỳnh không vi phạm bất kỳ quyền tác giả và quyền liên quan nào đối với MV Standing Next To You như các quyền đặt tên, đứng tên, làm tác phẩm phái sinh, sao chép, công bố, hay bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và các quy định liên quan", nguyên văn tuyên bố từ phía đơn vị tư vấn pháp lý và đại diện theo ủy quyền của Hùng Huỳnh.

MV solo chính thức đầu tay của Hùng Huỳnh gây xôn xao dư luận trong gần 1 tháng qua ẢNH: NVCC

Đồng thời, Trung tâm giám định cùng Hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả tại Quyết định 08/QĐ-TTGĐ gồm các đại diện từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phòng Quản lý và hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan - Cục Bản quyền tác giả và các nhạc sĩ, đạo diễn đã kết luận: "Không có sự sao chép giữa bản ghi âm, ghi hình Chẳng thể nhắm mắt của Hùng Huỳnh và bản ghi âm, ghi hình Standing Next To You của công ty Bighit Music Co.,LTD".

Bên cạnh đó, phía Hùng Huỳnh khẳng định sẽ dùng đến pháp luật giải quyết các hành vi vu khống hoặc thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nam ca sĩ.

Hôm 15.12.2024, Hùng Huỳnh - gương mặt sáng giá của Anh trai say hi trình làng MV đầu tay Chẳng thể nhắm mắt. MV được thực hiện bởi đạo diễn Ứng Duy Kiên, ê kíp sản xuất Film55 Production và Hùng Huỳnh, trên cơ sở bài hát cùng tên do nhạc sĩ Trung Trần (Trần Chí Trung) sáng tác, âm nhạc do Kewtiie (Đinh Minh Hiếu) sản xuất.

Sản phẩm âm nhạc này nhanh chóng nhận nhiều phản hồi trái chiều từ công chúng. Đặc biệt, một bộ phận khán giả nhận xét MV Chẳng thể nhắm mắt giống MV Standing Next To You của Jungkook (BTS) phát hành năm ngoái. Không ít bình luận chỉ ra điểm tương đồng giữa hai MV, cho rằng sản phẩm debut của Hùng Huỳnh bắt chước MV của Jungkook từ phong cách thời trang, góc quay… đến bối cảnh.

Sự nghiệp của Hùng Huỳnh chịu ảnh hưởng không nhỏ vì nghi vấn đạo nhái này ẢNH: NVCC

Sau đó, mỹ nam Anh trai say hi cho biết anh trân trọng và thấu hiểu những góp ý đều là những điều tốt mà mình chắc chắn phải tiếp nhận để cố gắng làm tốt hơn, cải thiện trong tương lai. Giọng ca sinh năm 1999 cũng gửi lời xin lỗi vì đã vô tình để những thông tin này làm ảnh hưởng đến mọi người. Thời điểm đó, MV Chẳng thể nhắm mắt cũng bất ngờ bị ẩn trên kênh YouTube.

Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, quê Đồng Nai. Anh từng là thực tập sinh một công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam trong ba năm. Năm 2023, chàng trai 9X này tham gia show Asia Super Young, đứng vị trí thứ 17 trong số 60 thí sinh. Hùng Huỳnh từng cho biết có cơ hội ra mắt trong một nhóm nhạc nam của Trung Quốc nhưng từ chối vì muốn về Việt Nam lập nghiệp.