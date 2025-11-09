Gen Z biết nói tiếng Anh, biết ứng xử trên mạng sẽ... dẫn đầu tương lai

Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM phối hợp cùng Đoàn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức chuỗi chương trình "Nâng cao năng lực ngoại ngữ" và "Khả năng thích ứng trong kỷ nguyên số" cho gen Z.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó giám đốc Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM, nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực số là 2 nội dung mà Hội Sinh viên TP.HCM rất quan tâm. Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, việc phát triển về ngoại ngữ cũng như cập nhật những kiến thức mới liên quan tới năng lực số giúp sinh viên có những kỹ năng cần thiết để tiếp cận nhanh với xu hướng của thế giới.

Nhiều sinh viên tham gia chuỗi chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ” và “Khả năng thích ứng trong kỷ nguyên số” ẢNH: HẠNH NGUYÊN

Tại chương trình thạc sĩ Đặng Văn Khoa, diễn giả talkshow "Ứng xử trên mạng xã hội" đã chia sẻ những góc nhìn thiết thực nhất về việc làm chủ không gian mạng, giúp sinh viên hiểu được những quy tắc ứng xử và trách nhiệm của trí thức trẻ trong xã hội hiện nay.

"Mạng xã hội mang lại rất nhiều giá trị tích cực để học tập, kết nối và chia sẻ thông tin. Bên cạnh những lợi ích, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng nếu chúng ta không biết cách ứng xử đúng đắn", thạc sĩ Đặng Văn Khoa nói.

Ông Khoa cũng nêu ra một số tội phạm trên không gian mạng có chiều hướng diễn biến phức tạp: tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, tín dụng đen, dụ dỗ đầu tư tài chính bất hợp pháp, tội phạm tổ chức đánh bạc, mại dâm... "Vậy nên sinh viên phải biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và đặc biệt có trách nhiệm xây dựng môi trường số tích cực trên không gian mạng", diễn giả chia sẻ thêm.

Thạc sĩ Đặng Văn Khoa kết thúc phiên talkshow bằng "5 nguyên tắc vàng" để trở thành công dân số kiểu mẫu: Suy nghĩ kỹ trước khi đăng bất kỳ nội dung gì lên mạng xã hội, tôn trọng sự khác biệt, chống lại tin giả, bảo vệ thông tin cá nhân và hỗ trợ người khác các kỹ năng sử dụng mạng xã hội...

Ở chương trình "Năng lực ngoại ngữ trong thời đại mới", sinh viên được khám phá và phân tích tầm quan trọng của ngoại ngữ, khi công nghệ đang thay đổi mọi thứ. Bên cạnh đó sinh viên còn được thực hành nói tiếng Anh trực tiếp với giáo viên.

"Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu và sẽ có khả năng kết nối mạnh mẽ trong tương lai. Chính ngôn ngữ sẽ trở thành công cụ không thể thiếu cho hành trình học tập và nghề nghiệp của sinh viên", một giáo viên dạy tiếng Anh tham gia chương trình nói.

Nhiều bạn sinh viên hào hứng với các hoạt động luyện phản xạ tiếng Anh ẢNH: LIN THỊ TƯ

Trong buổi giao lưu, giáo viên này cũng đưa ra các ví dụ phát âm và mời sinh viên tham gia thực hành ngay trên sân khấu. Nhiều sinh viên đặt câu hỏi và trao đổi cách học tiếng Anh hiệu quả.

Huỳnh Bội Hà, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ sau khi tham gia chương trình: "Mình thấy chuỗi chương trình hôm nay rất bổ ích và mình đặc biệt ấn tượng với những kiến thức về văn hóa, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng. Qua chương trình, mình có thêm kiến thức, kỹ năng để định vị bản thân và xác định được trách nhiệm của mình trong thời đại kỷ nguyên số".