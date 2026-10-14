Gen Z giữ lửa nghề gốm Bát Tràng

Bát Tràng (Hà Nội) từ lâu đã được biết đến như một biểu tượng của nghề gốm truyền thống Việt Nam với lịch sử hình thành hàng trăm năm. Nơi đây từng cho ra đời những dòng men rạn, men lam trứ danh, cùng những sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật vuốt tay và nung đốt khắt khe.

Làng gốm Bát Tràng có tuổi đời hàng trăm năm, là nơi ra đời những dòng men rạn, men lam trứ danh ẢNH: TTXVN

Để di sản không bị đứt gãy trước nhịp sống hiện đại, nghề gốm ở Bát Tràng đang được thế hệ Gen Z tiếp nối. Và dù chọn gìn giữ nếp thủ công truyền thống hay sáng tạo các sản phẩm trẻ trung, họ đều đang viết tiếp câu chuyện làng nghề theo cách rất riêng.

Cùng lớn lên tại làng gốm, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Hoàng Đức Khải (23 tuổi) và anh Nguyễn Quý Thiện (24 tuổi) quyết định trở về quê hương, tiếp nối công việc gia đình nhưng theo hai hướng đi khác biệt.

Một ngày của anh Hoàng Đức Khải bắt đầu từ sớm tại xưởng gốm quy mô hơn 30 nhân sự. Khải đang dần tiếp quản công việc quản lý từ cha (ông Hoàng Quốc Bính), trực tiếp theo dõi và kiểm tra quy trình làm việc của các nhân công. ẢNH: TUẤN MINH

Tiếp quản truyền thống gia đình, anh Khải chọn con đường làm đồ thờ men rạn. Gắn bó với dòng sản phẩm kỳ công, mỗi ngày, người thợ trẻ rèn luyện sự kiên nhẫn trau chuốt từng chi tiết nhỏ trên mỗi sản phẩm.

"Tôi muốn phát triển nghề gốm không chỉ ở trong nước, mà có thể vươn ra ngoài thế giới", anh Khải chia sẻ về khát vọng của mình.

Truyền lửa nghề cho con từ những sản phẩm đầu tay năm anh Khải mới học cấp 1, ông Bính giờ đây tự hào ngắm nhìn con trai tự tay trau chuốt những sản phẩm đòi hỏi độ tinh xảo cao ẢNH: TUẤN MINH

Trong khi đó, tự vận hành cơ sở sản xuất riêng, anh Thiện nhạy bén chuyển sang làm hình gốm lợn tiết kiệm và tượng linh vật hướng tới khách hàng Gen Z.

Từng đánh đổi hàng chục mẻ nung hỏng những ngày đầu khởi nghiệp, các sản phẩm của anh Thiện giờ đây đã có chỗ đứng ổn định trên thị trường nhờ sự kiên trì.

Anh Khải tỉ mỉ hoàn thiện từng cánh hoa đắp nổi trên bình gốm dưới sự quan sát của cha. Gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ kế cận, ông Bính chia sẻ: "Nhìn con kiên nhẫn với nghề, tôi rất vững tâm. Tôi tin lớp trẻ bây giờ không chỉ giữ được truyền thống, mà còn đủ sức đưa gốm Bát Tràng phát triển vươn xa hơn nữa". ẢNH: TUẤN MINH

Dẫu khác biệt về định hướng, anh Khải và anh Thiện vẫn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để khắc phục lỗi về men, đất. Anh Thiện chia sẻ: "Mỗi người có một thế mạnh riêng, nhưng tựu trung lại, chúng tôi đều mang chung một chí hướng là cùng nhau đưa làng nghề phát triển đi lên".

Không chỉ anh Khải hay anh Thiện, Bát Tràng hiện vẫn còn rất nhiều người trẻ miệt mài giữ lửa nghề. Mỗi người một lối đi, một cách làm, nhưng những khác biệt ấy lại đang hòa quyện, tiếp nối sức sống bền bỉ cho làng gốm hàng trăm năm tuổi.

Bên trong không gian xếp kín khuôn đúc và gốm thô, xưởng của anh Nguyễn Quý Thiện duy trì hiệu suất khi cho ra lò tới hơn 800 sản phẩm mỗi tuần dù chỉ có 5 nhân sự ẢNH: TUẤN MINH

Do xưởng ít nhân sự, anh Thiện trực tiếp đảm nhận công đoạn đổ rót vào khuôn thạch cao. Thoạt nhìn đơn giản, song bước này đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn để canh thời gian sao cho phôi gốm đạt chuẩn nhất. ẢNH: TUẤN MINH

Anh Thiện tập trung phun màu cho phôi gốm Hello Kitty - mặt hàng bán chạy của xưởng. Người thợ trẻ chia sẻ đã tự pha chế gần 30 màu men để linh hoạt ứng dụng cho từng sản phẩm thay vì gò bó ở những tông màu cơ bản. ẢNH: TUẤN MINH