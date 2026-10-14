Gen Z giữ lửa nghề gốm Bát Tràng

Bát Tràng (Hà Nội) từ lâu đã được biết đến như một biểu tượng của nghề gốm truyền thống Việt Nam với lịch sử hình thành hàng trăm năm. Nơi đây từng cho ra đời những dòng men rạn, men lam trứ danh, cùng những sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật vuốt tay và nung đốt khắt khe.
Để di sản không bị đứt gãy trước nhịp sống hiện đại, nghề gốm ở Bát Tràng đang được thế hệ Gen Z tiếp nối. Và dù chọn gìn giữ nếp thủ công truyền thống hay sáng tạo các sản phẩm trẻ trung, họ đều đang viết tiếp câu chuyện làng nghề theo cách rất riêng.
Cùng lớn lên tại làng gốm, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Hoàng Đức Khải (23 tuổi) và anh Nguyễn Quý Thiện (24 tuổi) quyết định trở về quê hương, tiếp nối công việc gia đình nhưng theo hai hướng đi khác biệt.
Tiếp quản truyền thống gia đình, anh Khải chọn con đường làm đồ thờ men rạn. Gắn bó với dòng sản phẩm kỳ công, mỗi ngày, người thợ trẻ rèn luyện sự kiên nhẫn trau chuốt từng chi tiết nhỏ trên mỗi sản phẩm.
"Tôi muốn phát triển nghề gốm không chỉ ở trong nước, mà có thể vươn ra ngoài thế giới", anh Khải chia sẻ về khát vọng của mình.
Trong khi đó, tự vận hành cơ sở sản xuất riêng, anh Thiện nhạy bén chuyển sang làm hình gốm lợn tiết kiệm và tượng linh vật hướng tới khách hàng Gen Z.
Từng đánh đổi hàng chục mẻ nung hỏng những ngày đầu khởi nghiệp, các sản phẩm của anh Thiện giờ đây đã có chỗ đứng ổn định trên thị trường nhờ sự kiên trì.
Dẫu khác biệt về định hướng, anh Khải và anh Thiện vẫn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để khắc phục lỗi về men, đất. Anh Thiện chia sẻ: "Mỗi người có một thế mạnh riêng, nhưng tựu trung lại, chúng tôi đều mang chung một chí hướng là cùng nhau đưa làng nghề phát triển đi lên".
Không chỉ anh Khải hay anh Thiện, Bát Tràng hiện vẫn còn rất nhiều người trẻ miệt mài giữ lửa nghề. Mỗi người một lối đi, một cách làm, nhưng những khác biệt ấy lại đang hòa quyện, tiếp nối sức sống bền bỉ cho làng gốm hàng trăm năm tuổi.
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