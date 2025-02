Gen Z quản lý tài chính: Một chạm ghi chi tiêu, đầu tư từ tiền lẻ

Thảnh thơi để app quản tiền

Nhìn lại khoản thống kê tổng chi tiêu trong năm 2024, N.M Long (30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) bất ngờ vì số tiền chi cho đi lại chiếm tới 47%, trong khi các khoản chi giải trí đã giảm còn 10%. Vừa thích thú chia sẻ thông tin này trên facebook, Long vừa cho biết, việc phân loại giao dịch hằng tháng trên MoMo đã trở thành thói quen giúp mình quản lý tài chính hiệu quả hơn trước.

Giống như N.M.L, nhiều bạn trẻ thậm chí "ngã ngửa" khi thống kê cốc cafe, đặt xe công nghệ, vé xem phim... tưởng là những khoản chi tiêu nhỏ hàng ngày nhưng ngốn tiền bất ngờ, sau khi xem bảng tổng kết chi tiêu hằng tháng và phân loại theo danh mục trên ứng dụng.

Nhờ tính năng Quản lý chi tiêu bằng AI trên MoMo, giới trẻ có thể "truy vết" tiền đi đâu về đâu, chỉ bằng "một chạm" trên điện thoại. Tất tần tật các khoản chi tiêu lớn nhỏ đều được thống kê đầy đủ, có biểu đồ trực quan để khỏi băn khoăn câu hỏi "Tháng này tiêu gì mà nhiều vậy?". Nhờ chú ý các khoản chi tiêu dù nhỏ, GenZ dần hình thành thói quen kiểm soát tiền và chủ động lên kế hoạch tài chính cá nhân.

Chi tiêu trong một tháng của một bạn trẻ được phân loại theo danh mục, minh họa thành biểu đồ trực quan, trong mục Quản lý Chi tiêu trên ứng dụng MoMo

Tiết kiệm, đầu tư "ồn ào"

Thay vì khoe các khoản mua sắm xa xỉ, nhiều người trẻ như N.M.Long cũng tự hào công khai cách kiểm soát chi tiêu cá nhân và lối sống tiết kiệm của mình. Đây chính là xu hướng "tiết kiệm ồn ào" những năm gần đây, khi GenZ không ngại ngần chia sẻ cách làm chủ tiền bạc và các ứng dụng tài chính thông minh giúp quán xuyến tiền nong, tiết kiệm, đầu tư... với bạn bè, người thân trên mạng xã hội. Nắm bắt tâm lý này, các ứng dụng fintech lớn như MoMo thậm chí còn có những cộng đồng tài chính lên tới hàng triệu thành viên, chủ yếu là giới trẻ, để chia sẻ rôm rả các câu chuyện về tiền theo góc nhìn hài hước, đậm chất GenZ, từ đó đưa các kiến thức vốn khô khan về tài chính trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Trung tâm tài chính trên một ứng dụng fintech có khả năng thống kê các nguồn tiền khác nhau

Cũng không quá khi nói rằng GenZ đang nổi lên như những nhà đầu tư tiềm năng, bởi tư duy khác biệt về tiền và quản lý tài chính, tinh thần ham học hỏi và dám nắm bắt các cơ hội. Theo một khảo sát của nền tảng nghiên cứu tài chính SingSaver vào tháng 6/2024, 85% GenZ tham gia cho biết bắt đầu tiết kiệm và đầu tư tiền nhàn rỗi từ trước năm 22 tuổi. Ở độ tuổi này, GenY làm được điều tương tự chỉ chiếm 41%.

Một động lực quan trọng giúp nhiều người trẻ dành sự quan tâm nghiêm túc tới đầu tư từ sớm là nhờ các ứng dụng tài chính ngày nay, cho phép người dùng có thể mua chứng chỉ quỹ từ 10.000 đồng, đầu tư chứng khoán hoặc mở tài khoản tiết kiệm online từ 500.000 đồng,... Từ các khoản vốn dù khiêm tốn, GenZ vẫn có thể mạnh dạn đầu tư khi có cơ hội, sẵn sàng nắm bắt các dịch vụ tài chính thuận tiện, dễ dàng, không còn xa vời như tưởng tượng.

YOLO một cách vô lo

Xu hướng quan tâm tới tài chính cá nhân thông qua các ứng dụng quản lý chi tiêu đã "giải oan" cho thế hệ GenZ, thường bị gắn mác YOLO (You Only Live Once - bạn chỉ sống một lần trong đời), hết mình nhưng cũng dễ hết tiền. Thậm chí, giải thưởng truyền thống, xoay quanh cuộc sống người trẻ như WeChoice Awards mới đây cũng vừa bổ sung một hạng mục mới toanh: Z First Rate - "Ứng dụng tài chính - tiêu dùng được giới trẻ yêu thích", cho thấy các ứng dụng quản lý tiền thực sự truyền cảm hứng và là phần không thể thiếu trong đời sống GenZ.

Đại diện trong top đầu hạng mục Z First Rate: "Ứng dụng tài chính - tiêu dùng được giới trẻ yêu thích" tại WeChoice Awards 2024 nhận giải thưởng

Một lối sống mới của giới trẻ có thể được định hình từ chính thói quen dùng ứng dụng chi tiêu. Tinh thần YOLO giờ đây là tận hưởng trọn vẹn nhưng vẫn đảm bảo ổn định, cân bằng tài chính. Thông qua sự trợ giúp từ các ứng dụng fintech như MoMo, một khoản tích cóp nhỏ cũng có thể "hóa rồng" nhờ tiết kiệm, đầu tư thông minh, tiện lợi, từ đó giúp giới trẻ có được sự chủ động để trải nghiệm và theo đuổi những ước mơ của mình. Được coi là thế hệ chủ lực, tiên phong của nền kinh tế, GenZ đang là lực lượng mạnh mẽ góp phần bình dân hóa và lan tỏa tài chính số.