Số hóa và AI trong quản trị: bảo mật thông tin, quản chặt chất lượng

Kỹ sư Nguyễn Đức Phong (thế hệ Gen Z, sinh năm 2002), chuyên viên phân tích dữ liệu, một trong những thành viên của nhóm phát triển phần mềm quản trị dữ liệu Traphaco, chia sẻ, thay vì mua phần mềm thương mại, nhóm chọn tự phát triển hệ thống theo nhu cầu thực tế.

Kỹ sư Nguyễn Đức Phong (thế hệ Gen Z, sinh năm 2002), chuyên viên phân tích dữ liệu

Theo ước tính của doanh nghiệp, nếu mua phần mềm bên ngoài, riêng phân hệ quản lý hồ sơ nhà cung ứng có thể tốn khoảng 2 tỉ đồng đầu tư, chưa tính các tính năng AI, mà vẫn giới hạn trong việc điều chỉnh theo nhu cầu riêng. Ngoài lý do rất "phổ thông" là giảm chi phí, yếu tố quan trọng nhất là khả năng tùy biến, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ nghiệp vụ và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

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Phong cũng chia sẻ, ý tưởng này được hiện thực thuận lợi, bởi từ 2025, Phòng Công nghệ thông tin Traphaco đã tự xây dựng mô hình cục bộ và hệ thống dữ liệu tập trung, vận hành tại doanh nghiệp, giúp việc phát triển phần mềm và tích hợp với hệ thống AI nội bộ thuận lợi hơn, đồng thời đảm bảo tính bảo mật cao đặc thù đối với doanh nghiệp dược.

Nhóm cán bộ trẻ Traphaco làm việc cùng hệ thống phần mềm quản lý chất lượng tích hợp AI

Theo đại diện Traphaco, sản phẩm đầu tiên của nhóm là phần mềm quản lý hồ sơ nhà cung ứng nguyên liệu tích hợp AI. Trước đây, việc thu thập, nhập liệu, tra cứu và đối chiếu các hồ sơ pháp lý, tài liệu kỹ thuật của nhà cung ứng chủ yếu được thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót thông tin. Sau chưa đầy 6 tháng xây dựng, hệ thống được đưa vào sử dụng, tập trung dữ liệu về nhà sản xuất, nhà cung ứng và nguyên liệu trên một nền tảng thống nhất. AI có thể đọc tài liệu, trích xuất thông tin, hỗ trợ nhập liệu, phát hiện điểm không thống nhất giữa các hồ sơ và cảnh báo tài liệu hết hiệu lực. Nhờ đó, thời gian nhập liệu giảm hơn 90% so với làm thủ công. Dù vậy, AI chỉ là công cụ hỗ trợ xử lý dữ liệu; trách nhiệm phê duyệt vẫn thuộc về cán bộ chất lượng.

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Công cụ thứ hai đang được hoàn thiện là mô hình tự động đánh giá độ đồng nhất nguyên liệu bằng dữ liệu phổ quang học, ứng dụng mô hình toán hóa và AI. Phong thận trọng cho biết, đây là kết quả nghiên cứu, thử nghiệm, chưa phải phương pháp đã được thẩm định để thay thế phép kiểm nghiệm chính thức; nhóm dự kiến tiếp tục thẩm định trong năm 2027 trước khi xem xét ứng dụng thường quy. Sự thận trọng ấy cũng là đạo đức của nghề dược: đổi mới nhưng không đánh đổi độ tin cậy.

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Traphaco làm chủ công nghệ, khai thác tài nguyên dữ liệu

Kỹ sư Phong cho biết thêm, trước đây, chuyển đổi số của Traphaco hướng đến việc số hóa tài liệu, hồ sơ giấy lên môi trường số, bảo đảm dữ liệu được lưu trữ an toàn, toàn vẹn. Những năm gần đây, AI phát triển mạnh mẽ, cho thấy dữ liệu không chỉ đơn thuần là thứ cần được lưu trữ và bảo vệ. Do đó, tại Traphaco, các hệ thống đang từng bước được phát triển theo hướng khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị, phục vụ dự báo, hỗ trợ ra quyết định và tối ưu hóa hoạt động.

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"Một doanh nghiệp nếu chưa quản trị tốt dữ liệu thì gần như không thể khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên quan trọng này, cũng khó có thể hình thành những sáng kiến mới dựa trên dữ liệu. Vì vậy, làm chủ dữ liệu chính là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển công nghệ, ứng dụng AI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, quản lý chất lượng và sản xuất, kinh doanh", anh Phong nhìn nhận.

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Nhóm công nghệ "Gen Z Traphaco" cho biết, lãnh đạo Traphaco không chỉ khuyến khích ý tưởng mà còn cụ thể hóa thành các danh mục công việc, chỉ tiêu KPI để mỗi người có trách nhiệm xây dựng, triển khai và đánh giá hiệu quả sáng kiến. Hằng năm, doanh nghiệp còn có các chương trình thi đua sáng kiến. Sự ủng hộ và tầm nhìn của lãnh đạo là yếu tố quan trọng để người trẻ có cơ hội phát huy năng lực sáng tạo. Traphaco đã triển khai 11 ứng dụng AI, trong đó 9 ứng dụng đang hoạt động.

"Với Traphaco, làm chủ nguồn nguyên liệu, công nghệ hiện đại là thành quả của các thế hệ trong việc phát triển các sản phẩm chất lượng và gây dựng thương hiệu được người Việt tin cậy hàng chục năm qua, nhiều sản phẩm là thương hiệu quốc gia. Công cụ quản trị số do Gen Z Traphaco phát triển đóng góp cho"Con đường sức khỏe Xanh" và không ngừng nâng cao chất lượng mà Traphaco luôn theo đuổi". Bà Đào Thúy Hà, Tổng giám đốc Traphaco hài lòng khi nói về những người Traphaco trẻ, dù đảm nhận công việc nào, Gen Z cũng luôn trăn trở giữ truyền thống của công ty: phát triển Xanh và chất lượng hàng đầu.