GenAI Open Innovation Vietnam 2025: khởi nguồn những đột phá AI từ sự kết nối startup

Sự kiện đã tạo ra 88 cặp ghép (match) giữa startup và doanh nghiệp, trong đó 43,8% đã tiến tới thảo luận Proof of Concept (PoC) về giải pháp GenAI, mở ra những hướng đi mới đầy tiềm năng trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ GenAI tại Việt Nam. Được Amazon Web Services (AWS) tài trợ và Renova Cloud hỗ trợ triển khai, chương trình đã vượt xa kỳ vọng ban đầu với hơn 400 lượt đăng ký và gần 300 người tham dự trực tiếp sự kiện.

Laura Nguyễn, Giám đốc Điều hành GenAI Fund chia sẻ: "Sứ mệnh của chúng tôi là khai thác và phát huy sức mạnh chuyển đổi của GenAI nhằm mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá về đổi mới sáng tạo và sự kiện lần này chính là minh chứng rõ nét cho nhu cầu hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực GenAI. Với sự đồng hành của AWS và Renova Cloud, chúng tôi tự hào góp phần hỗ trợ thúc đẩy làn sóng này bằng cách kiến tạo nên một nền tảng hỗ trợ các startup mở rộng quy mô một cách có định hướng, đồng thời giúp các doanh nghiệp tự tin ứng dụng GenAI vào thực tiễn".

Laura Nguyễn, Giám đốc điều hành GenAI Fund, tại sự kiện GenAI Open Innovation Vietnam 2025 vào ngày 3.7.2025 Ảnh: CTV



Thúc đẩy ứng dụng GenAI tại Việt Nam

Theo báo cáo Khởi nghiệp GenAI ASEAN 2024 do GenAI Fund công bố, Việt Nam (27%) xếp thứ hai trong khu vực ASEAN về số lượng startup GenAI, chỉ sau Singapore (44%). Báo cáo nhấn mạnh rằng các startup GenAI đang tạo ra những đột phá chưa từng có trong nhiều lĩnh vực như Giải pháp Hiệu suất và Kinh doanh, Y tế và Chăm sóc sức khỏe, Dịch vụ Tài chính, Giải pháp Công nghệ và AI. Tại Việt Nam, GenAI được xem là công cụ nền tảng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hướng đến mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực GenAI thông qua việc kết nối nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp với năng lực công nghệ từ các startup tiên phong, chương trình GenAI Open Innovation Program Vietnam 2025 được triển khai theo mô hình ba giai đoạn, quy tụ 233 startup GenAI đến từ Việt Nam và khu vực, cùng với sự tham gia của 11 doanh nghiệp đầu ngành thuộc các lĩnh vực tài chính, sản xuất, y tế và dịch vụ tiêu dùng.

Xuyên suốt chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về mức độ sẵn sàng ngày càng cao của Việt Nam trong việc ứng dụng GenAI. Nhiều doanh nghiệp đang chủ động thúc đẩy đổi mới sáng tạo bằng cách phân bổ ngân sách riêng cho AI, rút ngắn thời gian phê duyệt thí điểm và cung cấp môi trường thử nghiệm "sandbox" để startup có thể kiểm thử giải pháp trên dữ liệu thực tế.

Một điểm nhấn quan trọng là vai trò then chốt của các nhà cung cấp đám mây hàng đầu như AWS. Các doanh nghiệp bày tỏ sự ưu tiên rõ rệt đối với các giải pháp AI toàn diện, đồng thời đánh giá cao các startup thuộc hệ sinh thái AWS nhờ khả năng tiếp cận nguồn tài trợ cho thử nghiệm PoC và quy trình triển khai đáng tin cậy.

Tiếp nối thành công này, chương trình GenAI Open Innovation sẽ được mở rộng sang các thị trường Malaysia, Indonesia và Nhật Bản.