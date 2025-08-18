Generali Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2025

Generali Việt Nam đạt cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Với chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ", HR Asia Awards 2025 vinh danh những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ và văn hóa doanh nghiệp gắn kết, hòa hợp. Để nhận được hai giải thưởng này, Generali Việt Nam đã vượt qua quy trình thẩm định theo chuẩn quốc tế bao gồm: Khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc, phỏng vấn lãnh đạo doanh nghiệp và những nghiên cứu độc lập của đội nghiên cứu HR Asia.

Xây dựng môi trường làm việc như ý, thực hiện cam kết "Nhà tuyển dụng có trách nhiệm"

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025" (Best Companies To Work For In Asia Awards) là sự công nhận xứng đáng cho các nỗ lực không ngừng nghỉ của Generali Việt Nam trong việc kiến tạo một môi trường làm việc đề cao sự đa dạng, luôn tôn vinh sự khác biệt của mỗi cá nhân bằng những giải pháp làm việc linh hoạt, đầy tính sáng tạo.

Đại diện Generali Việt Nam tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2025

Định hướng này là sự tiếp nối từ chiến lược Tập đoàn "Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội" - đặt con người ở vị trí trọng tâm trong mọi định hướng phát triển; và chiến lược thúc đẩy tiềm lực con người tập trung vào bốn ưu tiên then chốt: nuôi dưỡng văn hóa khác biệt, nâng cao năng lực đội ngũ, thu hút và phát triển nhân tài, kiến tạo tổ chức sẵn sàng cho tương lai.

Tại Việt Nam, Generali cam kết trở thành "Nhà tuyển dụng có trách nhiệm", với văn hóa làm việc SOHI: Simplification (Đơn giản), Ownership (Chủ động), Human Touch (Thấu cảm) và Innovation (Sáng tạo), hướng tới trải nghiệm "Hơn cả một nơi làm việc" cho đội ngũ. Những cam kết này được hiện thực hóa qua mô hình quản trị nhân sự xây dựng trên 4 trụ cột: Học hỏi, Phát triển, Vui sống, Thăng hoa".

Generali Việt Nam đặc biệt chú trọng nâng cao trải nghiệm và trao quyền cho đội ngũ, bất kể độ tuổi, giới tính hay hoàn cảnh, thông qua chính sách làm việc linh hoạt, xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ lẫn nhau. Nền tảng số hóa hiện đại được áp dụng xuyên suốt từ quy trình quản trị nhân sự đến đào tạo trực tuyến. Công ty luôn lắng nghe ý kiến của đội ngũ và phối hợp với nhiều bộ phận để xây dựng những chương trình đào tạo thiết thực, đáp ứng nhu cầu nâng cao chuyên môn, gắn liền với trải nghiệm thực tế, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, Generali Việt Nam tự hào với chương trình phát triển nhân tài phát triển dựa trên kinh nghiệm và khả năng của từng nhân sự, đảm bảo có sự hỗ trợ cho nhân tài ở mọi cấp bậc: Chương trình Quản trị viên Tập sự Genext - tìm kiếm và đào tạo thế hệ tài năng trẻ; chương trình Gen2Gem với các nhân sự cấp giám sát, và The Next GENius dành cho quản lý cấp trung.

Không chỉ đào tạo nhân sự trong nước, Generali Việt Nam luôn tạo cơ hội để đội ngũ được "phá kén, bước ra biển lớn", tham gia dự án mang tầm vóc quốc tế qua những chương trình trao đổi nhân tài từ 6 tháng đến 1 năm nhờ mạng lưới tại hơn 50 quốc gia. Thông qua hoạt động này, đội ngũ nhân sự được mở rộng kỹ năng chuyên môn, phát triển năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ tiệm cận với chuẩn quốc tế.

Chương trình gắn kết đội ngũ nhân sự toàn diện

Tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2025, Generali Việt Nam lần đầu tiên nhận được danh hiệu "Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời" (Most Caring Company Awards), tôn vinh những doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc tốt nhất Châu Á thông qua các chính sách ưu tiên quyền lợi và sự chăm sóc toàn diện cho nhân viên.

Generali Việt Nam đặc biệt chú trọng nâng cao trải nghiệm và trao quyền cho đội ngũ nhân sự, bất kể thế hệ, độ tuổi, giới tính hay hoàn cảnh

Nhân viên của Generali Việt Nam được trao quyền trong một môi trường thẳng thắn, cởi mở để bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng mới. Khảo sát gắn kết (Engagement Survey) hàng năm và tính năng Innovation Hub trên nền tảng Khen thưởng & Ghi nhận GenKhen, cho phép đội ngũ đóng góp ý tưởng sáng tạo, giúp công ty nhanh chóng biến sáng kiến mới thành những hành động cụ thể, trong đó có thể kể đến: The GenTor Program, chương trình mentoring giữa ban lãnh đạo và các nhân tài trong công ty, hay Bữa sáng cùng EMT, nơi Ban Giám đốc đích thân "phục vụ" những phần ăn sáng đầy dinh dưỡng, nạp năng lượng để đội ngũ có một ngày làm việc năng suất.

Generali Việt Nam liên tục sáng tạo, đổi mới các hoạt động gắn kết hàng năm, đồng thời, thúc đẩy ghi nhận và tôn vinh đóng góp của đồng nghiệp thông qua nền tảng GenKhen, tạo nên một môi trường gắn kết giữa đội ngũ hơn 600 nhân sự đến từ đa dạng thế hệ. Kết quả của những nỗ lực này được thể hiện rõ nét qua chỉ số gắn kết nhân viên liên tục duy trì ở mức 94-95% kể từ năm 2021. Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ: "Tôi cảm thấy tự hào khi đến nay Generali đã gây dựng được nền móng vững chắc với một đội ngũ nhân viên tài năng, nhiệt huyết và gắn kết, trong một môi trường làm việc đề cao sự đa dạng, công bằng và hòa nhập toàn diện. Từ nhóm "hậu phương" là toàn thể nhân viên cơ hữu cho đến lực lượng "tiền tuyến" gồm các Tư vấn tài chính thuộc kênh Đại lý, Kênh liên kết với ngân hàng, chúng tôi đều triển khai nhiều chính sách, chiến lược hành động riêng để thúc đẩy và khơi nguồn sáng tạo".

(*) HR Asia Awards được Tạp chí nhân sự châu Á - HR Asia tổ chức thường niên tại 16 quốc gia và thị trường châu Á, là giải thưởng quốc tế uy tín nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự, đãi ngộ và môi trường làm việc hàng đầu trong khu vực.