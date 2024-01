Getty Images và Nvidia đưa AI vào nhiệm vụ sáng tạo ảnh

Theo The Verge, Generative AI by iStock được xây dựng dựa trên bước đột phá đầu tiên của Getty vào thế hệ hình ảnh AI, Generative AI by Getty Images. Sự khác biệt là nền tảng hình ảnh từ iStock - một dịch vụ ảnh stock thuộc sở hữu của Getty - hỗ trợ người dùng cá nhân thay vì thiên về giải pháp doanh nghiệp nhiều người dùng của Getty Images.



Generative AI by iStock tính phí 14,99 USD/100 lời nhắc GETTY IMAGES

Được đào tạo bằng mô hình Picasso của Nvidia, Generative AI by iStock chỉ học từ thư viện sáng tạo của Getty và thư viện ảnh stock của iStock. Nó không lấy dữ liệu đào tạo từ thư viện hình ảnh biên tập của Getty để ngăn việc tạo ra các nhãn hiệu hoặc các tính cách đã được biết đến.

Giám đốc sản phẩm của Getty Grant Farhall cho biết Generative AI by iStock nhắm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tìm ảnh có sẵn. Theo Farhall, nó cho phép người dùng thực hiện quy trình làm việc hiệu quả hơn và có được những bức ảnh chính xác hơn mà họ cần, thậm chí cả những điều mà họ không thể thực hiện được bằng máy ảnh.

Farhall đã sử dụng ví dụ về một người đang tìm kiếm ảnh để minh họa về biến đổi khí hậu: Họ có thể nhắc nhở Generative AI by iStock tạo ra hình ảnh những chú chim cánh cụt đang đi bộ trên đường phố. Thay vì thuê một nhiếp ảnh gia và tìm một đàn chim cánh cụt, AI có thể thực hiện việc đó.

Dịch vụ sẽ tính phí 14,99 USD cho 100 lời nhắc, với mỗi lời nhắc có thể tạo ra 4 hình ảnh. Theo Getty Images, những người đóng góp có nội dung được sử dụng để đào tạo mô hình có thể tham gia vào chương trình chia sẻ doanh thu.

Phát ngôn viên Alexander Lazarou của Getty cho biết, Generative AI by iStock cũng sẽ sớm có được các tính năng Inpainting và Outpainting. Inpainting là tính năng cho phép người dùng che một vùng của hình ảnh và sau đó điền vào đó bằng một người hoặc đối tượng từ lời nhắc văn bản. Trong khi đó, Outpainting mở rộng ảnh theo các tỷ lệ khung hình khác nhau và lấp đầy các vùng mới đó.