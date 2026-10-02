Ghé bến thuyền thúng vòng cung mệnh danh 'đẹp nhất miền Trung'

Chúng tôi đến bến thuyền thúng hình vòng cung được cho là đẹp nhất dải đất miền Trung. Hàng trăm cái thúng nằm ngửa bụng nối dài trên bãi cát. Ngư dân Phan Văn Tiến đang đưa thúng lên bờ, nói: "Ban đêm dùng thúng đi đánh bắt cá tôm, sáng sớm cập bến chỗ bãi rạn cạnh bờ, thúng lớn thúng nhỏ 'xúm lại' chen chúc gọi là bến thúng. Thúng có nhiều kích cỡ, thúng đại, thúng trung, thúng tiểu. Thúng đại thì ngư dân gắn thêm động cơ nhỏ ít hao nhiên liệu, còn người đi thúng tiểu thì lắc tay lướt sóng. Sau một đêm đánh bắt về, thúng 'xúm lại' thành bến thúng, nhìn rất đẹp mắt".

Bến thuyền thúng hình vòng cung xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk MẠNH HOÀI NAM

Ngư dân Bùi Văn Long cho biết: "Nhiều người ở xa đến đứng trên đèo Cù Mông thấy bến thúng với hàng trăm cái thúng uốn cong qua bãi cát trắng êm đềm, nói là bến thúng hình vòng cung đẹp nhất miền Trung".

Chiều, ông Nguyễn Văn Thìn, một ngư dân ở làng chài xã Xuân Lộc ra bến thuyền thúng kéo thúng đang nằm trên bờ chuồi xuống mép nước rồi chất ngư lưới cụ vào, bắt đầu cho đêm đánh bắt cá. "Ngư dân làng chài đi đánh bắt cá qua hai tỉnh. Chiều tối, ngư dân ra bơi thúng lướt sóng túa ra xung quanh đảo Nhơn Châu (Bình Định, nay là Gia Lai) đánh bắt cá. Mẻ lưới đầu tiên bủa xuống 9 - 10 giờ đêm, sau đó xúm vô đảo núp sóng. Nửa đêm đi thăm lưới, mờ sáng thăm lần nữa, rồi tranh thủ vô bờ cập bến thúng", ông Thìn nói.

Ngoài biển là khu neo đậu tàu thuyền MẠNH HOÀI NAM

Ngư dân làng chài Xuân Lộc sử dụng chủ yếu các phương thức đánh bắt gần bờ như giã, lưới mành, và chèo thúng thả câu, vây lưới. Vào mùa đánh bắt, khung cảnh bãi biển nhộn nhịp hình ảnh hàng trăm chiếc thuyền thúng nằm dọc bờ cát, tạo nên nét đẹp lao động độc đáo của ngư dân làng chài.

Từ bến thuyền thúng nhìn lên đèo Cù Mông MẠNH HOÀI NAM

Thuyền thúng chính là sinh kế của ngư dân, khi cập bến tạo nên bức tranh nhiều sắc màu uốn cong trước xóm nhà làng chài dưới chân đèo Cù Mông, du khách một lần nhìn thấy cũng nao lòng. Nhiều du khách cho rằng, đây không chỉ là bến thuyền thúng hình vòng cung đẹp mà còn có số lượng thuyền thúng nhiều nhất ở miền Trung.

Đi qua một nửa bến thuyền thúng MẠNH HOÀI NAM

Sáng, anh Bùi Văn Long lắc thúng tiểu bằng tay từ biển về. Đôi tay rắn chắc cầm dầm cột vào bên thuyền thúng lắc qua lắc lại lia lịa xuống nước. Đến bãi, anh kéo thuyền thúng lên, để trên bờ một nửa, dưới nước một nửa. Anh bưng thùng xốp đựng cá giao cho vợ rồi đẩy xe rùa ra chỗ thuyền thúng đưa lưới lên đẩy về nhà rạt lưới.

Cá đánh bắt từ nghề lưới thuyền thúng MẠNH HOÀI NAM

"Nghề lưới thúng, gặp bữa trúng cá ham lắm, thả hết tay lưới này đến tay lưới khác, không thấy mệt gì cả. Mùa biển động thường từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, mùa này thúng làm ăn mới có. Vì cá theo con nước dạt vô bờ, lưới thúng bủa mới trúng. Còn mùa hè, thúng chỉ làm ăn được khi có gió nam mạnh, ngư dân trúng luồng cá trích", anh Long nói.

Gắn “căn cước công dân” lên thuyền thúng MẠNH HOÀI NAM

Tại bến thuyền thúng, có hàng trăm thúng nhựa composite nằm ngổn ngang, bề bộn nhưng lại giống nhau màu nước sơn, kích cỡ, kiểu dáng. Thuyền thúng nào cũng ghi dòng chữ bên vành, như: Dũng thôn 2, điện thoại 0385… Hùng Xuân Hải, điện thoại 0869…

Anh Trần Quốc Quang, đang lui hui bưng mấy rổ nhựa đựng cá từ trong thuyền thúng ra, cười nói: "Đó gọi là gắn 'căn cước công dân' trên thúng. Sở dĩ làm như vậy vì thúng không có neo như tàu, thuyền mà được kéo vào gần bờ. Gặp lúc sóng lớn đánh vào, lôi thúng trôi ra xa, rồi trôi dạt từ đây ra Bình Định hay lên đầm Cù Mông, ngư dân ở đó thấy vậy gọi điện thoại cho mình đến nhận lại".

Ban ngày thuyền thúng “xúm lại” chen chúc MẠNH HOÀI NAM

Cũng theo anh Quang, đó là khi thuyền thúng trôi lạc; còn tại bến đông đúc này cũng có lúc sóng xô đẩy, trong khi thuyền thúng nhựa composite mười cái như chục, tên trùng tên, ví dụ như có hai người tên Thanh thì bên vành thuyền đều ghi "Thanh thôn 2" nhưng nhờ có số điện thoại "đóng đinh" trên thuyền nên không bị nhầm.

Đứng trên đèo Cù Mông nhìn xuống làng chài bến thuyền thúng MẠNH HOÀI NAM

Xế chiều, từ bờ kè đi qua bến thuyền thúng hình vòng cung ven biển, nhìn vào những ngôi nhà, nhiều người đàn ông đang ngồi uống nước trà trước hàng ba, bên góc sân ngư, lưới, cụ để sẵn chuẩn bị cho một đêm mưu sinh. Nhìn nét mặt ngư dân, cảm nhận cuộc sống cực nhọc mà êm đềm.