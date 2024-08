Ghép mảnh in 3D titan lưới cứu chân người đàn ông bị gãy, nhiễm trùng nặng

4 cuộc phẫu thuật cắt lọc vết thương và tái tạo mô mềm

Anh L. cho biết, khi đang chạy trên đường để lấy trái cây về bán thì bị nổ lốp xe. Trong khi anh xuống xe để kiểm tra thì vô tình bị xe khác tông gãy chân cẳng trái.

Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện phẫu thuật cắt lọc vết thương, cố định xương gãy và đặt máy hút chân không liên tục. Sau đó, bệnh nhân đã phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật nhằm cắt lọc vết thương và tái tạo mô mềm.

Ngày 12.8, phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Phước Hùng (Phó khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ, thách thức điều trị bệnh nhân L. là không chỉ khôi phục lại đoạn xương bị mất cho bệnh nhân mà còn phải phục hồi chức năng vận động quan trọng của chân bị chấn thương. Thực tế này của bệnh nhân L. cho thấy chỉ có thể giải quyết tốt tình trạng mất đoạn thân xương dài lớn nếu có được nguồn xương ghép tự thân hay xương đồng loại dồi dào. Trong y văn, nhiều trường hợp tương tự đã được điều trị bằng kỹ thuật sử dụng mảnh ghép titan dạng lưới với kết quả được báo cáo khả quan. "Đây là một kỹ thuật còn mới tại Việt Nam. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thảo luận với bệnh nhân và gia đình, khoa Chấn thương chỉnh hình đã quyết định áp dụng kỹ thuật điều trị mới này với hy vọng phục hồi chức năng cho bệnh nhân mà không nhất thiết phải lấy nhiều xương ghép từ nguồn khác", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Csiro (Úc) về các mảnh ghép xương sinh học, 2 bên đã thống nhất tiến hành thiết kế và in mảnh ghép cá thể hóa sản để điều trị cho bệnh nhân.

Cẳng chân bệnh nhân L. sau khi được áp dụng kỹ thuật ghép mảnh in 3D titan dạng lưới để phục hồi N.H

Mất 6 tháng để chuẩn bị một mảnh ghép titan phù hợp

Theo bác sĩ Hùng, ê kíp đã trải qua 6 tháng để chuẩn bị mảnh ghép titan vì đây là một trường hợp khó. Bệnh nhân L. đã phải trải qua 4 lần phẫu thuật trước đó, đã mất rất nhiều mô mềm và xương. Bên cạnh đó, mảnh ghép titan không những cần được thiết kế tốt về mặt hình dáng bên ngoài để mảnh ghép phục hồi được chiều dài mà còn có thể chịu được một lực tác động đủ lớn không bị biến dạng hay gãy đổ khi bị lực tác động lớn như chẳng may bệnh nhân bị va chạm hay vấp ngã do tai nạn. Đặc biệt, mảnh ghép này sẽ gắn bó với bệnh nhân suốt cuộc đời, nên cần được thiết kế, xử lý tốt về mặt cơ sinh học.

"Việc thiết kế phải tạo được sự hòa hợp giữa hình dáng bên ngoài, cấu trúc bên trong và tình trạng mô mềm hiện tại của chân bệnh nhân. Sau khi thiết kế, in thử, mảnh ghép phải trải qua các thử nghiệm kiểm tra về cơ sinh học như lực nép ép, kéo dãn, uốn bẻ. Sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết về kỹ thuật, mảnh ghép hoàn thiện dùng để điều trị chính thức mới được in ra", bác sĩ Hùng cho hay.

Bệnh nhân chống nạng để đi lại N.H

Ca phẫu thuật kéo dài trong khoảng 5 tiếng thuận lợi với kết quả bước đầu như mong đợi. Đến nay, tình trạng chân phải của bệnh nhân L. sau phẫu thuật đã được cải thiện. Anh L. đã có thể đi lại với 2 nạng và tì chống một phần chân đau.

Toàn bộ chi phí của mảnh ghép đều được hỗ trợ từ chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Csiro (Úc). Tổng chi phí khác trong quá trình điều trị mà bệnh nhân đã đóng là không quá 25 triệu đồng.

Trước đó, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, đã thực hiện kỹ thuật tương tự (cũng là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam) trên bệnh nhân bị mất đoạn xương nhưng ở vị trí trên bướu.

Hôm nay (12.8) với các chỉ số sinh hiệu ổn định, bệnh nhân L. đã được xuất viện. Anh là người thứ 2 tại Việt Nam được áp dụng kỹ thuật ghép mảnh in 3D titan và cũng là người đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng kỹ thuật ghép mảnh in 3D titan dạng lưới để khắc phục tình trạng bị mất đoạn lớn thân xương chày do gãy hở nhiễm trùng.

Những lưu ý cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Phước Hùng cho biết, do đây là trường hợp bệnh nhân bị mất một đoạn xương dài được tái tạo từ mảnh ghép xương làm bằng titan, vì vậy bệnh nhân phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của các bác sĩ về vấn đề chăm sóc vết thương và đi lại. Trong quá trình phục hồi, người bệnh cần tuân thủ việc tập luyện đi lại theo hướng dẫn vì tế bào xương chỉ dẫn nhập vào trong mảnh ghép khi mảnh ghép chịu lực tải một cách thích hợp. Việc phòng chống té ngã cũng cần đặc biệt chú ý để tránh những tổn thương khác xảy ra trong quá trình lành xương.