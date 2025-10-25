Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ghép thận thành công sau 12 giờ nhờ công nghệ bảo quản tiên tiến

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
25/10/2025 07:53 GMT+7

Bệnh viện T.Ư Huế đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên thành công nhờ sử dụng máy bảo quản thận HMP LifePort, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng ghép tạng tại Việt Nam.

Ngày 24.10, Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, cho biết bệnh viện đã tiên phong sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP) LifePort thực hiện thành công ca ghép thận phức tạp.

Ghép thận thành công sau 12 giờ nhờ công nghệ bảo quản thận tiên tiến - Ảnh 1.

Bệnh nhân được ghép thận đã hồi phục sức khỏe tốt

ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Trước đó, vào chiều 17.10, sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM có bệnh nhân hiến tạng, Bệnh viện T.Ư Huế cử nhóm y bác sĩ vào phối hợp cùng các đồng nghiệp TP.HCM để đánh giá, hỗ trợ và lấy đa tạng điều phối cho các bệnh nhân chờ ghép từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.

Sau khi lấy tạng từ một bệnh nhân nữ 61 tuổi (chết não và được gia đình đồng ý hiến tạng), nhóm y bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận 2 giác mạc và 1 quả thận để đưa về TP.Huế. Nguồn tạng hiến còn lại được các Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận.

Máy HMP LifePort giúp kéo dài thời gian bảo quản cho các ca ghép thận phức tạp

Do bệnh nhân hiến tạng lớn tuổi và có bệnh đồng mắc, nên việc đánh giá và lựa chọn người nhận phải sàng lọc cần nhiều thời gian. Nhóm bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế quyết định dùng phương pháp bảo quản tạng mới nhằm tối ưu chức năng thận ghép. 

Quả thận sau khi lấy ra khỏi người hiến tạng được đưa vào máy truyền dịch bảo quản liên tục và chuyển về Bệnh viện T.Ư Huế, tiếp tục chờ đợi các xét nghiệm đánh giá hòa hợp giữa người nhận và hiến tạng. Đây là lần đầu tiên tạng ghép được bảo quản theo phương pháp mới tại Việt Nam. 

Ghép thận thành công sau 12 giờ nhờ công nghệ bảo quản thận tiên tiến - Ảnh 2.

Máy bảo quản thận HMP LifePort sử dụng tại Bệnh viện T.Ư Huế

ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Khác với phương pháp ướp lạnh truyền thống, hệ thống HMP LifePort cho phép bơm dung dịch bảo quản tạng KPS-1 liên tục ở điều kiện hạ nhiệt có kiểm soát, giúp thận được "duy trì sự sống" trên đường vận chuyển từ TP.HCM ra Huế. Nhờ công nghệ này, quả thận hiến từ người cho chết não thuộc nhóm nguy cơ cao (tiểu đường, tăng huyết áp,…) vẫn được bảo tồn tối ưu và đạt chất lượng ghép tốt với thời gian thiếu máu lạnh 12 giờ. 

Đến 17 giờ ngày 18.10, sau khi có kết quả đánh giá phù hợp, đội ngũ ghép tạng của Bệnh viện T.Ư Huế tiến hành cấy ghép thận cho anh Q. (42 tuổi, trú tại P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), bệnh nhân đã từng ghép thận cách đây 11 năm. 

Sau 2 giờ 10 phút với 4 miệng nối (3 động mạch và 1 tĩnh mạch), quả thận sau khi ghép vào đã tái tưới máu hồng hào, căng chắc, có nước tiểu ngay trên bàn mổ (1.500 ml trong 6 giờ đầu). 

Sau ghép, chức năng thận của bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, không cần lọc máu sau mổ, không có biến chứng hay thải ghép cấp. Hiện bệnh nhân ăn uống và sinh hoạt tại phòng hồi sức ghép tạng với lượng nước tiểu ổn định, chức năng thận tiến triển tốt, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường.

Ghép thận thành công sau 12 giờ nhờ công nghệ bảo quản thận tiên tiến - Ảnh 3.

Ê kíp y bác sĩ tiếp nhận và vận chuyển tạng của Bệnh viện T.Ư Huế

ẢNH: LAN HƯƠNG

Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp nhấn mạnh: "Ca ghép thận sử dụng máy HMP LifePort khẳng định Việt Nam đã làm chủ được công nghệ bảo quản tạng tiên tiến hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến quan trọng về kỹ thuật giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ, tối ưu hiệu quả điều phối và nâng cao chất lượng cấy ghép tạng trên phạm vi toàn quốc".

Cũng theo Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp, HMP LifePort giúp kéo dài thời gian bảo quản, mở rộng khả năng vận chuyển tạng xuyên vùng miền, giảm tỷ lệ tổn thương tạng, góp phần nâng cao chất lượng ghép và hiệu quả sử dụng nguồn tạng hiến.

Tin liên quan

Sẽ triển khai hệ thống danh sách chờ ghép tạng công khai

Sẽ triển khai hệ thống danh sách chờ ghép tạng công khai

Sau 19 năm thực hiện luật Hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người, VN đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. Tuy nhiên, tỷ lệ hiến từ người chết não rất thấp, hơn 90% số tạng được ghép hiện nay vẫn đến từ người hiến sống, gây ra nhiều thách thức về đạo đức và pháp lý.

Khám phá thêm chủ đề

ghép thận Bệnh viện T.Ư Huế ghép tạng hiến tạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận