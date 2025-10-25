Ghép thận thành công sau 12 giờ nhờ công nghệ bảo quản tiên tiến

Ngày 24.10, Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, cho biết bệnh viện đã tiên phong sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP) LifePort thực hiện thành công ca ghép thận phức tạp.

Bệnh nhân được ghép thận đã hồi phục sức khỏe tốt ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Trước đó, vào chiều 17.10, sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM có bệnh nhân hiến tạng, Bệnh viện T.Ư Huế cử nhóm y bác sĩ vào phối hợp cùng các đồng nghiệp TP.HCM để đánh giá, hỗ trợ và lấy đa tạng điều phối cho các bệnh nhân chờ ghép từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.

Sau khi lấy tạng từ một bệnh nhân nữ 61 tuổi (chết não và được gia đình đồng ý hiến tạng), nhóm y bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận 2 giác mạc và 1 quả thận để đưa về TP.Huế. Nguồn tạng hiến còn lại được các Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận.

Máy HMP LifePort giúp kéo dài thời gian bảo quản cho các ca ghép thận phức tạp

Do bệnh nhân hiến tạng lớn tuổi và có bệnh đồng mắc, nên việc đánh giá và lựa chọn người nhận phải sàng lọc cần nhiều thời gian. Nhóm bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế quyết định dùng phương pháp bảo quản tạng mới nhằm tối ưu chức năng thận ghép.

Quả thận sau khi lấy ra khỏi người hiến tạng được đưa vào máy truyền dịch bảo quản liên tục và chuyển về Bệnh viện T.Ư Huế, tiếp tục chờ đợi các xét nghiệm đánh giá hòa hợp giữa người nhận và hiến tạng. Đây là lần đầu tiên tạng ghép được bảo quản theo phương pháp mới tại Việt Nam.

Máy bảo quản thận HMP LifePort sử dụng tại Bệnh viện T.Ư Huế ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Khác với phương pháp ướp lạnh truyền thống, hệ thống HMP LifePort cho phép bơm dung dịch bảo quản tạng KPS-1 liên tục ở điều kiện hạ nhiệt có kiểm soát, giúp thận được "duy trì sự sống" trên đường vận chuyển từ TP.HCM ra Huế. Nhờ công nghệ này, quả thận hiến từ người cho chết não thuộc nhóm nguy cơ cao (tiểu đường, tăng huyết áp,…) vẫn được bảo tồn tối ưu và đạt chất lượng ghép tốt với thời gian thiếu máu lạnh 12 giờ.

Đến 17 giờ ngày 18.10, sau khi có kết quả đánh giá phù hợp, đội ngũ ghép tạng của Bệnh viện T.Ư Huế tiến hành cấy ghép thận cho anh Q. (42 tuổi, trú tại P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), bệnh nhân đã từng ghép thận cách đây 11 năm.



Sau 2 giờ 10 phút với 4 miệng nối (3 động mạch và 1 tĩnh mạch), quả thận sau khi ghép vào đã tái tưới máu hồng hào, căng chắc, có nước tiểu ngay trên bàn mổ (1.500 ml trong 6 giờ đầu).

Sau ghép, chức năng thận của bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, không cần lọc máu sau mổ, không có biến chứng hay thải ghép cấp. Hiện bệnh nhân ăn uống và sinh hoạt tại phòng hồi sức ghép tạng với lượng nước tiểu ổn định, chức năng thận tiến triển tốt, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường.

Ê kíp y bác sĩ tiếp nhận và vận chuyển tạng của Bệnh viện T.Ư Huế ẢNH: LAN HƯƠNG

Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp nhấn mạnh: "Ca ghép thận sử dụng máy HMP LifePort khẳng định Việt Nam đã làm chủ được công nghệ bảo quản tạng tiên tiến hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến quan trọng về kỹ thuật giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ, tối ưu hiệu quả điều phối và nâng cao chất lượng cấy ghép tạng trên phạm vi toàn quốc".

Cũng theo Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp, HMP LifePort giúp kéo dài thời gian bảo quản, mở rộng khả năng vận chuyển tạng xuyên vùng miền, giảm tỷ lệ tổn thương tạng, góp phần nâng cao chất lượng ghép và hiệu quả sử dụng nguồn tạng hiến.