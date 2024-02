Ghi 5 bàn trong 57 phút, Erling Haaland nói gì về kỷ lục kinh ngạc?

"Những bàn thắng đang đến, khi chúng tôi sát cánh cùng nhau. Chúng tôi đã sẵn sàng tấn công!", Erling Haaland hào hứng nói, khi trả lời phỏng vấn kênh ITV Football sau trận đấu về việc được thi đấu cạnh tiền vệ Kevin de Bruyne.

Erling Haaland (phải) và Kevin de Bruyne là bộ đôi chơi cực kỳ ăn ý trên hàng công Man City AFP

Đây là lần hiếm hoi gần đây cả Erling Haaland và Kevin de Bruyne được HLV Pep Guardiola tung ra sân từ đầu trận trong đội hình xuất phát của Man City, kể từ khi cả 2 bình phục chấn thương trở lại thi đấu. Trong đó, phong độ của tiền đạo Erling Haaland không thực sự tốt, còn Kevin de Bruyne vẫn cần thêm thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương.

Bộ đôi này chỉ thực sự tìm lại mình như trước đây khi cùng nhau tỏa sáng trong trận gặp Luton Town trên sân Kenilworth Road rạng sáng 28.2 (giờ Việt Nam), khi giúp Man City giành chiến thắng đậm đến 6-2 để đi tiếp vào tứ kết Cúp FA.

Erling Haaland ghi 5 bàn chỉ trong 57 phút đầu trận với các bàn thắng ở các phút thứ 3, 18, 40, 55 và 57. Kevin de Bruyne thực hiện cả 4 pha kiến tạo cho chân sút người Na Uy lập công, pha kiến tạo còn lại do Bernardo Silva thực hiện. Bàn ấn định tỷ số 6-2 cho Man City do công Kovacic ghi phút 72. Cầu thủ Jordan Clark ghi 2 bàn an ủi cho đội chủ nhà Luton Town khi rút ngắn tỷ số còn 1-3 và 2-3 các phút 45 và 52.

Với 5 bàn vừa ghi, Erling Haaland hiện có đến 27 bàn ở mùa giải 2023 - 2024 sau 30 trận. Trong đó, ở giải Ngoại hạng Anh chân sút 23 tuổi này ghi 17 bàn đang dẫn đầu giải vua phá lưới, hơn 2 bàn trước tiền đạo Salah (Liverpool).

Kevin de Bruyne (trái) đã tìm lại phong độ và bình phục chấn thương hoàn toàn AFP

Việc Erling Haaland và Kevin de Bruyne tìm lại phong độ "hủy diệt" ngay thời điểm quan trọng của mùa giải, đang giúp Man City đe dọa mọi đối thủ ở cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh với trận sắp tới là derby Manchester gặp M.U lúc 22 giờ 30 ngày 3.3.

Cũng tại vòng 5 Cúp FA, cùng với Man City, Newcastle thắng Blackburn tỷ số 4-3 sau loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính) cũng giành vé đi tiếp vào tứ kết. 2 đội đang thi đấu ở giải hạng nhất là Coventry City và Leicester City cũng đi tiếp.