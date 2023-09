Ghostrunner đã bán được hơn 2,5 triệu bản nhờ sức hút của Ghostrunner 2

Theo Gaming Bolt, Ghostrunner 2 của 505 Games sẽ ra mắt vào tháng tới, cho đến nay trò chơi đã tiết lộ một số chi tiết về lối chơi và mang đến những hình ảnh vô cùng đẹp mắt về đồ họa.

Trong bối cảnh háo hức chờ đợi phần tiếp theo, nhà phát hành đã bất ngờ công bố về cột mốc doanh số mới cho trò chơi Ghostrunner đầu tiên. Theo đó, tựa game gốc đã bán được hơn 2,5 triệu bản kể từ khi được phát hành vào tháng 10.2020. Vào thời điểm ra mắt 3 năm trước, trò chơi đã đạt được khá nhiều thành công, cả về mặt đánh giá của cộng đồng lẫn thương mại.

Trong một bài đăng mới trên trang cộng đồng Steam Community, nhà phát triển One More Level cho biết ban đầu dự định công bố cột mốc đáng nhớ khi đạt doanh số đạt mốc 2 triệu. Tuy nhiên, có lẽ do cộng đồng quá hào hứng với phần tiếp theo, nên doanh số của phiên bản tiền nhiệm đã tăng lên hơn 2,5 triệu. Mặc dù nhóm phát triển dự kiến sẽ sớm đạt được cột mốc 3 triệu bản, nhưng họ đã bất ngờ nhận được poster ăn mừng từ 505 Games cho thành tích này.

Đối với Ghostrunner 2, tựa game sẽ được phát hành vào ngày 26.10 cho các nền tảng như Xbox Series X/S, PS5 và PC (đối với những người chơi đã đặt hàng trước, họ sẽ có 48 giờ truy cập sớm).

Phần tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với trò chơi đầu tiên, với nhân vật chính Jack được bổ sung khả năng điều khiển xe đạp tốc độ cao, một chi tiết khá thú vị phù hợp với phong cách chơi nhịp độ nhanh của Ghostrunner.