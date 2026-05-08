Giá 79 triệu, mô tô cổ điển thương hiệu Ấn Độ TVS Ronin có gì hấp dẫn?

Sau một số mẫu mã xe máy số, xe tay ga 110cc - 125cc, mới đây thương hiệu xe máy Ấn Độ - TVS Motor thông qua nhà phân phối (Minh Long Motor) chính thức tung ra thị trường Việt Nam mẫu mô tô đầu tiên của hãng mang tên TVS Ronin 225. Đây là dòng mô tô mang phong cách cổ điển, hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu mô tô cổ điển, vừa sử dụng để di chuyển hàng ngày trong thành phố lại có thể đồng hành trong các chuyến hành trình khám phá những cung đường dài hay địa hình khó.

Gia nhập thị trường Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Indonesia, TVS Ronin 225 phân phối hai phiên bản, gồm Ronin 225 Nimbus và Ronin 225 TD cùng với một mức giá 73 triệu đồng. Đây được xem là mức giá hấp dẫn, khá cạnh tranh so với các mẫu mô tô cổ điển có kiểu dáng tương tư nhưng dung tích động cơ nhỏ hơn như Yamaha XS155R hay Kawasaki W175. Vậy với mức giá 73 triệu đồng, TVS Ronin 225 có gì khác để tạo sức hút với khách Việt cũng như cạnh tranh các đối thủ? Ảnh: B.H

TVS Ronin 225 là một trong số ít mẫu xe 225cc mang phong cách thiết kế retro vừa cổ điển, vừa hiện đại có mặt tại thị trường Việt Nam trong những năm trở lại đây. Khác với các mẫu mã khác có phong cách thiết kế tương tự, TVS Ronin 225 sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, cơ bắp và chắc chắn, khoảng 90% chi tiết thân xe được làm bằng kim loại. Mẫu xe này sử dụng hệ thống khung Double Cradle Split Synchro Stiff tăng khả năng chịu lực Ảnh: B.H

TVS Ronin 225 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 2.040 x 805 x 1.170 (mm), chiều cao yên 795 mm, trọng lượng 159 - 160 kg (tùy phiên bản). So với Yamaha XS155R, mẫu mô tô mang thương hiệu Ấn Độ có kích thước lớn hơn, trọng lượng nặng hơn Ảnh: B.H

Ronin 225 được TVS Motor toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng bằng công nghệ đèn LED. Đèn pha dạng tròn cổ điển tích hợp đèn định vị ban ngày hình chữ T vốn là đặc điểm nhận diện các dòng xe TVS Motor. Phiên bản Ronin 225 Nimbus có thêm kính chắn gió nhỏ phía trên đèn pha và cổng sạc USB bên tay lái trái Ảnh: B.H

Mẫu mô tô này trang bị đồng hồ tốc độ kỹ thuật số dạng tròn, đặt lệch tâm khá phá cách. Màn hình LCD kỹ thuật số này có thể kết nối Bluetooth với điện thoại thông qua ứng dụng riêng được hãng phát triển. Nhờ vậy, người lái có thể theo dõi các cuộc gọi đến, tin nhắn, hỗ trợ chỉ đường thời gian thực, hỗ trợ giọng nói… Ảnh: B.H

Bình xăng kiểu dáng hình giọt nước kiểu mới với thiết kế gọn gàng hơn, có dung tích 14 lít Ảnh: B.H

Yên xe thiết kế với đệm dày bọc da cùng khả năng chống trượt giúp mang lại tư thế ngồi êm ái Ảnh: B.H

Xe sử dụng hệ thống treo gồm giảm xóc trước dạng Upside Down 41mm màu vàng kết hợp với giảm xóc sau dạng lò xo trụ đơn có khả năng điều chỉnh 7 cấp độ. Cả hai bánh xe đều dùng loại lốp không săm kích thước 110/70-17 ở phía trước và 130/70-17 ở phía sau, kết hợp phanh đĩa và hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh Ảnh: B.H

TVS Ronin 225 tại Việt Nam sử dụng động cơ 4 kỳ, 4 van, xi-lanh đơn, dung tích 225,9 cc, có công suất lên đến 20,4 mã lực tại vòng tua máy 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 19,9 Nm tại 3.750 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số 5 cấp cùng 2 chế độ lái (Urban và Rain) cho phép xe tùy biến phù hợp với từng môi trường và điều kiện di chuyển Ảnh: B.H

Mẫu xe này còn được tích hợp hàng loạt công nghệ như ISG thông minh cho phép khởi động động cơ nhanh chóng và êm ái, công nghệ chống trượt tăng tính an toàn và công nghệ Glide Through Technology (GTT) cho phép xe di chuyển ở tốc độ chậm mà không cần thao tác côn hoặc ga. Cụ thể, ở các cấp số 1, 2, 3, xe có chức năng duy trì tốc độ (khoảng 7 - 17 km/giờ) mà người lái không cần chạm ga, giúp xe di chuyển chậm trong đô thị hoặc kẹt xe thoải mái hơn Ảnh: B.H

Sự góp mặt của TVS Ronin 225 mang đến lựa chọn mới ở phân khúc mô tô cổ điển tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này cho thấy sự hấp dẫn về kiểu dáng, trang bị, tính năng công nghệ cũng như giá bán. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng đối mặt với nhiều thách thức đến từ yếu tố thương hiệu, độ bền bỉ… cần thời gian để xây dựng và tạo niềm tin với người tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: B.H



