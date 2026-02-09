Giá bạc bật tăng, người 'đu đỉnh' vẫn lỗ khoảng 42 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới giao ngay ghi nhận tại thời điểm 8 giờ 45 (giờ Việt Nam) hôm nay là 80,66 USD/ounce, tăng 3,81%.

Trong nước, mở cửa thị trường, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua bán bạc 1 lượng và 1 kg ở mức: 3,024 triệu đồng - 3,118 triệu đồng và 80,64 triệu đồng - 83,14 triệu đồng, lần lượt tăng 106.000 đồng - 110.000 đồng và 2,83 triệu đồng - 2,93 triệu đồng so với chốt tuần qua.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua bán bạc 1 lượng và 1 kg như sau: 3,041 triệu đồng - 3,135 triệu đồng và 81,09 triệu đồng - 83,60 triệu đồng. So với chốt tuần qua, giá mỗi lượng bạc và mỗi kg bạc lần lượt tăng 140.000 đồng - 144.000 đồng và 3,74 triệu đồng - 3,85 triệu đồng.

Mở cửa thị trường, giá bạc bật tăng so với chốt tuần qua ẢNH: ĐT

Giá bạc mở cửa đầu tuần tăng, song nếu so với mức giá đỉnh ghi nhận ngày 29.1 là mua vào gần 120 triệu đồng/kg, bán ra hơn 123 triệu đồng/kg, giá mỗi kg bạc hiện đã giảm khoảng 40 triệu đồng. Nhà đầu tư xuống tiền vùng đỉnh còn khoảng cách rất xa mới "về bờ".

Diễn biến giá gần đây của vàng và bạc đang khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy bất an, xét theo bất kỳ tiêu chuẩn lịch sử nào. Những biến động trong ngày mà trước đây từng bị xem là khó có thể xảy ra đối với kim loại quý nay đã trở nên quen thuộc.

Biên độ giao dịch hằng ngày đã mở rộng lên những mức hiếm khi thấy ngoài các thời điểm khủng hoảng. Theo các nhà phân tích quốc tế, sự nhiễu động này diễn ra sau một giai đoạn tăng giá phi thường. Giá bạc tăng vọt lên các mức khiến thị trường trở nên quá căng và đông đúc. Từ góc nhìn đó, đợt điều chỉnh và tích lũy hiện tại không chỉ có thể dự đoán được mà còn là điều cần thiết. Ẩn dưới sự biến động đó, thị trường không hề suy yếu, mà đang tự điều chỉnh lại.

Trong ngắn hạn, bạc đang đối mặt với điều kiện kỹ thuật khá mong manh, với mốc 70 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ then chốt.

Nếu mốc này "thất thủ", giá có thể nhanh chóng trượt về 65 USD/ounce hoặc thậm chí 60 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 30 - 35% so với đỉnh gần đây.



