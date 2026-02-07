Mổ xẻ chuyện giá bạc dồn dập 'tăng rất nhanh và giảm rất sâu'

Giá mỗi kg bạc giảm khoảng 43 triệu đồng trong 10 ngày

10 ngày qua, giá bạc liên tục biến động mạnh, lập đỉnh rồi xuống đáy. Giá bạc trong nước lập đỉnh đầu giờ chiều 29.1 với giá mua bán loại 1 kg là gần 120 triệu đồng (mua vào) - hơn 123 triệu đồng (bán ra). Sau đó, giá bạc rơi xuống đáy ngày 2.2 ở mức trên 73 triệu đồng - gần 76 triệu đồng.

Ngày 3 - 4.2, giá bạc phục hồi, song tới ngày 5 - 6.2, giá lại quay đầu giảm. Giá bạc hôm nay 7.2 được các doanh nghiệp niêm yết tăng vài triệu đồng mỗi kg so với chốt ngày 6.2.

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua bán bạc 1 kg như sau: 77,81 triệu đồng - 80,21 triệu đồng, tăng 2,85 triệu đồng - 2,93 triệu đồng so với chốt ngày 6.2.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc 1 kg ở mức 77,35 triệu đồng - 79,75 triệu đồng, tăng 3,78 triệu đồng - 3,92 triệu đồng so với chốt ngày 6.2.

Tính từ vùng giá đỉnh lập ngày 29.1, đến nay, giá mua bán mỗi kg bạc giảm khoảng 43 triệu đồng.

ẢNH: ĐAN THANH

Chuyên gia thị trường bạc Nguyễn Khánh Long nhìn nhận, thị trường bạc đang ở giai đoạn tái cấu trúc sau khi giá tăng nóng vào cuối năm 2025.

Giá bạc hiện đã tăng hơn 440% so với đầu năm 2024. Đặc biệt, từ tháng 10.2025 đến đầu năm nay, giá bạc tăng liên tiếp 11 tuần. Nhịp giảm mạnh vừa qua phù hợp với biên độ biến động của giá. Tuy nhiên, thời gian giảm lại quá nhanh, mạnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

"Nhà đầu tư sẽ cần làm quen, thích nghi dần với mức độ biến động này nếu giá bạc tiếp tục được giao dịch ở vùng giá hiện tại", ông Long nói.

Giá bạc thế giới chốt tuần ở mức 77,69 USD/ounce. Theo vị chuyên gia, rủi ro của thị trường bạc hiện tại không đến từ biến động giá của thị trường mà nằm ở tâm lý của nhà đầu tư.

Thời gian tới, dù giá bạc có điều chỉnh nhưng nếu giá bạc tiếp tục được giao dịch ổn định trên mức 50 USD/ounce (mức đỉnh năm 2011) thì chứng minh thị trường đã thay đổi, vùng cân bằng mới của giá đã cao hơn trước đây.

Rủi ro cao khi đầu tư bạc ngắn hạn

Theo TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, diễn biến giá bạc trong khoảng 10 ngày gần đây là một pha tăng nhanh rồi điều chỉnh sâu mang tính chu kỳ, khá đặc trưng của thị trường bạc. Tuy biên độ, tốc độ điều chỉnh lần này là bất thường về mức độ, nhưng không hoàn toàn đi ngược quy luật thị trường.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, người dân không nên đầu tư bạc kiểu "lướt sóng" ẢNH: ĐAN THANH

Lịch sử cho thấy bạc thường có các nhịp "tăng rất nhanh và giảm rất sâu" sau khi đạt đỉnh, nhất là khi lực đầu cơ rút lui, như từng xảy ra trong các giai đoạn 1980 hay 2008 - 2011.

Giai đoạn hiện nay, trên thị trường quốc tế, giá bạc đạt đỉnh vào ngày 29.1 trước khi lao dốc trong vài phiên kế tiếp, cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện mạnh sau giai đoạn đầu cơ tăng cao.

"Bạc với mức giá thấp, khả năng tạo lợi nhuận ngắn hạn hấp dẫn, chủ yếu thu hút dòng vốn mang tính đầu cơ. Tuy nhiên, đặc điểm này cũng khiến kim loại quý dễ rơi vào các đợt bán mạnh khi tâm lý thị trường đảo chiều.

Cạnh đó, do quy mô, thanh khoản của thị trường bạc nhỏ hơn đáng kể so với vàng, những dòng tiền lớn dịch chuyển trong thời gian ngắn có thể khuếch đại biến động giá, khiến diễn biến chịu tác động rõ nét từ yếu tố kỹ thuật và tâm lý nhà đầu tư", bà Trang Anh phân tích.

Điểm khác biệt hiện nay là giá không điều chỉnh theo chu kỳ kéo dài, mà biến động dồn dập trong thời gian rất ngắn, với những phiên giảm 2 chữ số. Điều này cho thấy, thị trường đang bị chi phối mạnh bởi giao dịch ngắn hạn hơn là các yếu tố nền tảng dài hạn.

Đối với thị trường trong nước, theo bà Trang Anh, giá bạc biến động mạnh chủ yếu là phản ánh trực tiếp xu hướng thế giới, đồng thời bị khuếch đại bởi đặc thù cung - cầu và chi phí lưu thông.

"Việc giá bạc trong nước mất giá mạnh so với đỉnh cuối tháng 1 là hệ quả của cú điều chỉnh quốc tế hơn. Nhìn chung, đợt biến động này chứa nhiều yếu tố khó dự báo bằng các kịch bản thông thường. Đây là lời nhắc rõ ràng về rủi ro cao của bạc trong ngắn hạn, đặc biệt với những nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng tăng liên tục", bà Trang Anh nói.