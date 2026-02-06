Giá bạc giảm mạnh, lỗ 45 triệu đồng/kg trong 10 ngày qua

Công ty Sacombank-SBJ giảm giá bạc loại 1kg gần 6,5 triệu đồng, mua vào còn 81,04 triệu đồng, bán ra 83,92 triệu đồng. Đối với loại bạc 1 lượng, giá giảm 243.000 đồng, mua vào 3,039 triệu đồng, bán ra 3,147 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 7,8 triệu đồng mỗi ký, mua vào 70,959 triệu đồng, bán ra 73,146 triệu đồng; đối với loại 1 lượng, giá giảm gần 300.000 đồng, mua vào 2,661 triệu đồng, bán ra 2,743 triệu đồng… Giá bạc đã giảm 9,6% chỉ qua một đêm, nâng tổng mức giảm trong 7 ngày qua lên 31%...

Sau khi đạt mức cao kỷ lục từ cuối tháng 1 ở 125 triệu đồng/kg, giá bạc đã liên tục biến động mạnh và có xu hướng giảm là chính trong những ngày qua. Những người mua bạc ở mức giá đỉnh, nay lỗ khoảng 45 triệu đồng/kg.

Giá bạc giảm mạnh ẢNH: THANH XUÂN

Kim loại quý trên thị trường thế giới cũng đã sụt giảm không phanh khi xuống đến 64 USD/ounce vào phiên giao dịch Mỹ (đêm 5.2), giảm gần một nửa so với mức đỉnh đạt được cuối tháng 1 ở 121 USD/oucne. Dù giá bạc đã tăng trở lại mức 70,22 USD/ounce nhưng vẫn đang ghi nhận mức giảm 0,84%. Đợt bán tháo của nhà đầu tư đã xóa sạch nỗ lực tăng giá của bạc trong những ngày qua. Tốc độ và quy mô của sự đảo chiều đã làm dấy lên những câu hỏi chính đáng trong giới tham gia thị trường về việc liệu chu kỳ hiện tại đã đạt đỉnh hay chưa, ngay cả khi đợt tăng giá kể từ khi bắt đầu vẫn được xếp hạng là đợt tăng giá lớn thứ hai trong lịch sử của các kim loại này.

Bạc đang đối mặt với điều kiện kỹ thuật thậm chí còn bấp bênh hơn, với mức 70 đô la hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng. Nếu thất bại ở đây, giá có thể nhanh chóng giảm xuống 65 hoặc 60 đô la, những mức giá này sẽ tương ứng với mức giảm khoảng 30 - 35% so với mức đỉnh gần đây - một mức giảm chưa từng có đối với kim loại dễ biến động này.