Giá bạc giảm hơn 12 triệu so với ngày 2.3, chỉ còn hơn 85 triệu đồng/kg

Mở cửa thị trường, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc 1 lượng mua vào 3,116 triệu đồng và bán ra 3,213 triệu đồng, tăng 79.000 đồng - 82.000 đồng so với chốt ngày 3.3.

Bạc 1 kg được mua vào ở mức 83,093 triệu đồng và bán ra 85,680 triệu đồng, tăng 2,106 triệu đồng - 2,187 triệu đồng.

Từ ngày 2 - 4.3, giá mỗi kg bạc giảm mạnh hơn 12 triệu đồng ẢNH: ACR

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng và 1 kg như sau: 3,109 triệu đồng - 3,205 triệu đồng; 82,906 triệu đồng - 85,466 triệu đồng.

So với giá chốt ngày 3.3, giá mỗi lượng bạc tăng 67.000 đồng - 69.000 đồng; giá mỗi kg bạc tăng 1,787 triệu đồng - 1,84 triệu đồng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá bạc 1 lượng và 5 lượng được niêm yết đầu ngày là 3,119 triệu đồng - 3,215 triệu đồng và 15,595 triệu đồng - 16,075 triệu đồng; lần lượt tăng so với chốt ngày 3.3 là 67.000 đồng - 69.000 đồng; 335.000 đồng - 345.000 đồng.

Trước đó, trong ngày 2.3 và 3.3, giá bạc đều biến động khá mạnh. Ngày 2.3, giá bạc điều chỉnh theo hướng tăng dần, lập đỉnh cao nhất ở mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. Ngày 3.3, giá bạc biến động theo chiều ngược lại, giảm dần, với mức bán ra thấp nhất cuối ngày chỉ hơn 82 triệu đồng/kg.

Tính chung từ ngày 2 - 4.3, giá mỗi kg bạc giảm 12,027 triệu đồng chiều mua vào và 12,373 triệu đồng chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 8 giờ 49 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 83,27 USD/ounce, tăng 1,64% so với giá đóng cửa phiên trước đó.

Về mặt lý thuyết, hiện giá vàng và giá bạc đều đang được hỗ trợ bởi các yếu tố như: sự bùng phát chiến tranh giữa Mỹ và Iran, những bất ổn mới xung quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với lạm phát tại Mỹ cao hơn dự kiến.

Tuy nhiên, theo bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường khu vực EMEA & châu Á tại StoneX (Mỹ), cả hai kim loại này đang trong tình trạng quá mua, có thể sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh. Vàng và bạc có thể đã tăng đủ trong ngắn hạn, cần điều chỉnh để giải tỏa tình trạng quá mua.