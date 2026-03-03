Giá vàng, giá bạc đồng loạt 'lao dốc'

Cập nhật mới nhất tại thời điểm hơn 13 giờ hôm nay 3.3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mỗi lượng vàng miếng SJC ở mức mua vào 185,2 triệu đồng và bán ra 188,2 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với đầu giờ sáng và giảm 2,7 triệu đồng so với chốt ngày 2.3 ở cả chiều mua và bán.

Đây là diễn biến hoàn toàn trái ngược với ngày hôm qua, khi giá vàng được điều chỉnh tăng liên tiếp 3 lần trong ngày, chốt cuối ngày ở mức khá cao là 187,9 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm mạnh trong chiều nay 3.3 ẢNH: ĐT

Cùng nhịp với giá vàng, chiều nay giá bạc cũng tiếp tục đà giảm. Tại thời điểm 13 giờ 40, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 84,213 - 86,827 triệu đồng.

So với đầu giờ sáng cùng ngày, giá mỗi kg bạc giảm 6,88 - 7,093 triệu đồng; giảm 10,907 - 11,226 triệu đồng so với chốt ngày 2.3.

Lúc 13 giờ 44, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg là 84,399 - 87,013 triệu đồng, giảm 6,747 - 6,96 triệu đồng so với đầu giờ sáng; giảm 10,64 - 10,96 triệu đồng so với chốt ngày 2.3

Trước đó, ngày 2.3, giá bạc 1 kg được mua vào và bán ra cao nhất ở vùng giá gần 96 triệu đồng - gần 99 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 13 giờ 49 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 5.307 USD/ounce, giảm 0,26%; giá bạc ở mức 84,45 USD/ounce, giảm 5,33%.