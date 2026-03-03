Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng, giá bạc đồng loạt 'lao dốc'

Đan Thanh
Đan Thanh
03/03/2026 14:09 GMT+7

Chiều nay 3.3, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm mạnh so với giá niêm yết đầu giờ sáng. Hiện, mỗi lượng vàng miếng SJC được bán ra hơn 188 triệu đồng, giá mỗi kg bạc chỉ còn hơn 86 triệu đồng.

Cập nhật mới nhất tại thời điểm hơn 13 giờ hôm nay 3.3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mỗi lượng vàng miếng SJC ở mức mua vào 185,2 triệu đồng và bán ra 188,2 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với đầu giờ sáng và giảm 2,7 triệu đồng so với chốt ngày 2.3 ở cả chiều mua và bán. 

Đây là diễn biến hoàn toàn trái ngược với ngày hôm qua, khi giá vàng được điều chỉnh tăng liên tiếp 3 lần trong ngày, chốt cuối ngày ở mức khá cao là 187,9 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng, giá bạc đồng loạt 'lao dốc' - Ảnh 1.
Giá vàng, giá bạc đồng loạt 'lao dốc' - Ảnh 2.

Giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm mạnh trong chiều nay 3.3

ẢNH: ĐT

Cùng nhịp với giá vàng, chiều nay giá bạc cũng tiếp tục đà giảm. Tại thời điểm 13 giờ 40, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 84,213 - 86,827 triệu đồng. 

So với đầu giờ sáng cùng ngày, giá mỗi kg bạc giảm 6,88 - 7,093 triệu đồng; giảm 10,907 - 11,226 triệu đồng so với chốt ngày 2.3. 

Lúc 13 giờ 44, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg là 84,399 - 87,013 triệu đồng, giảm 6,747 - 6,96 triệu đồng so với đầu giờ sáng; giảm 10,64 - 10,96 triệu đồng so với chốt ngày 2.3

Trước đó, ngày 2.3, giá bạc 1 kg được mua vào và bán ra cao nhất ở vùng giá gần 96 triệu đồng - gần 99 triệu đồng. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 13 giờ 49 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 5.307 USD/ounce, giảm 0,26%; giá bạc ở mức 84,45 USD/ounce, giảm 5,33%.

Tin liên quan

Giá vàng tiến sát 191 triệu đồng/lượng, giá bạc gần 99 triệu đồng/kg

Giá vàng tiến sát 191 triệu đồng/lượng, giá bạc gần 99 triệu đồng/kg

Chiều nay 2.3, giá vàng, giá bạc tiếp tục tăng mạnh. Vàng miếng SJC hiện được bán ra gần 191 triệu đồng/lượng; giá bán ra mỗi kg bạc cũng tăng sát 99 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá bạc Vàng miếng SJC giá bạc Ancarat giá bạc Phú Quý
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận