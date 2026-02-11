Giá bạc quanh mức 84 triệu đồng, liệu có cơ hội lập lại đỉnh?

Mở cửa thị trường, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua bán bạc loại 1 kg ở mức: 80,61 triệu đồng - 83,12 triệu đồng, đều giảm 160.000 đồng so với chốt ngày 10.2.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua bán bạc 1 kg là 80,95 triệu đồng - 83,46 triệu đồng, đều giảm 400.000 đồng so với chốt ngày hôm qua.

Giá bạc sáng 11.2 đang theo xu hướng tăng dần lên so với giá chốt ngày 10.2, song mức biến động không lớn ẢNH: ĐAN THANH

Liên tục các nhịp điều chỉnh giá từ lúc mở cửa thị trường tới khoảng 9 giờ 30, giá bạc dần theo chiều hướng tăng nhẹ so với chốt ngày hôm qua. Tuy nhiên, giá không biến động mạnh, mua vào quanh mức trên 81 triệu đồng/kg và bán ra quanh mức trên 83 triệu đồng/kg.

Tại thời điểm 9 giờ 37, cả Phú Quý và Ancarat đều tăng giá bán bạc vượt 84 triệu đồng/kg và mua vào tiệm cận 82 triệu đồng/kg.

Vài ngày gần đây, mức độ biến động giá bạc trong ngày thấp hơn nhiều so với sự "nhào lộn" của một số ngày trước đó, khi có những thời điểm, biến động giá bạc vượt 12 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc ghi nhận tại 9 giờ 58 (giờ Việt Nam) là 82,19 USD/ounce, tăng 1,86%. Theo báo cáo mới nhất của Viện Bạc (Silver Institute, trụ sở tại Mỹ), biến động của bạc đang bắt đầu hạ nhiệt, với giá đi ngang củng cố trong vùng cao quanh 80 USD/ounce.

Mặc dù thấp hơn nhiều so với mức đỉnh lịch sử của tháng trước, xu hướng tăng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh mẽ.

Các nhà phân tích cho biết, những động lực nền tảng đã hỗ trợ bạc trong phần lớn năm 2025 vẫn được duy trì vững chắc cho đến nay, bao gồm: nguồn cung vật chất thắt chặt tại London, bối cảnh địa chính trị biến động, sự bất định trong chính sách của Mỹ và những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ.

Yếu tố hỗ trợ cơ bản lớn nhất của bạc đến từ sự mất cân đối cung cầu kéo dài, dự kiến tiếp diễn đến năm 2026, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp thị trường thâm hụt. Nhu cầu đầu tư được kỳ vọng sẽ là động lực chính thúc đẩy giá tăng trong năm nay.

Kịch bản nào giá bạc có thể lập lại đỉnh ngày 29.1?

Trao đổi với Thanh Niên, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích, trong năm 2026, bạc có những nền tảng hỗ trợ tích cực hơn so với nhiều giai đoạn trước, chủ yếu đến từ nhu cầu công nghiệp mang tính cấu trúc.

Vai trò của bạc ngày càng mở rộng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, pin mặt trời, xe điện, bán dẫn và công nghệ cao, trong khi nguồn cung khai thác tăng chậm. Điều này tạo dư địa cho xu hướng giá tích cực trong trung và dài hạn, dù đi kèm với các nhịp điều chỉnh mạnh mang tính chu kỳ.

Yếu tố hỗ trợ cơ bản lớn nhất của bạc đến từ sự mất cân đối cung cầu kéo dài, dự kiến tiếp diễn đến năm 2026 ẢNH: ĐAN THANH

Tuy nhiên, nếu xem bạc là "nơi trú ẩn an toàn" tương tự vàng, cần có cái nhìn thận trọng. Bạc thường biến động cùng chiều với vàng trong các giai đoạn bất ổn, nhưng do quy mô thị trường nhỏ và tỷ trọng giao dịch đầu cơ cao, mức độ và tốc độ biến động của bạc lớn hơn nhiều.

"Bạc khó đóng vai trò tài sản phòng thủ ổn định như vàng, mà phù hợp hơn với vị thế tài sản bổ trợ trong danh mục đầu tư. Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận hợp lý với bạc là đa dạng hóa danh mục, coi bạc như một công cụ vừa phòng ngừa rủi ro, thay vì một kênh đầu cơ ngắn hạn thuần túy", bà Trang Anh nói.

Về khả năng giá bạc thế giới quay lại hoặc vượt mốc 121 USD/ounce (ghi nhận ngày 29.1, khi đó giá bạc trong nước đã lên tới mua vào gần 120 triệu đồng/kg, bán ra hơn 123 triệu đồng/kg) theo bà Trang Anh, điều này chỉ có thể xảy ra khi nhiều điều kiện cùng hội tụ, như một chu kỳ tăng bền vững của vàng, môi trường lạm phát cao kéo dài và chính sách tiền tệ nới lỏng rõ rệt.

"Trong kịch bản cơ sở cho năm 2026, giá bạc nhiều khả năng sẽ vận động theo hướng tăng, giảm đan xen. Tiềm năng dài hạn vẫn hiện hữu, nhưng rủi ro biến động ngắn hạn đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược phân bổ, quản trị rủi ro rõ ràng", vị chuyên gia nhấn mạnh.