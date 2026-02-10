Giá bạc lình xình, rao bán gấp chỉ mong 'bán đi ăn tết cho nhẹ đầu'

Hôm nay, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chỉ điều chỉnh một lần, mua vào 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng, đều tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt ngày 9.2.

Trước đó, ngày 9.2, giá vàng được điều chỉnh 2 lần, có tăng, có giảm, song độ biến động không lớn. Giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC cuối ngày lần lượt là 177,4 triệu đồng - 180,4 triệu đồng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 8.2.

Tình trạng rao bán lại đơn mua bạc lại xuất hiện, với mức giá bán mong muốn bằng giá niêm yết của doanh nghiệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như vậy, 2 ngày qua, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 1,7 triệu đồng. Mức độ biến động này khá khiêm tốn so với giai đoạn nửa tháng trở lại đây, khi có nhiều ngày, giá vàng biến động tăng, giảm khoảng 5 - 7 triệu đồng/lượng.

Với giá bạc, tại thời điểm 15 giờ 52 hôm nay, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua bán loại 1 kg ở mức: 81,46 triệu đồng - 84 triệu đồng, tăng 1,38 triệu đồng - 1,1 triệu đồng so với giá mở cửa; tăng 2,56 triệu đồng - 2,64 triệu đồng so với chốt ngày 9.2.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua bán bạc 1 kg lúc 15 giờ 57 là 81,35 triệu đồng - 83,86 triệu đồng. So với mở cửa ngày hôm nay, giá mỗi kg bạc tăng 690.000 đồng; so với chốt ngày 9.2, giá mỗi kg bạc tăng 2,32 triệu đồng chiều mua vào và 2,37 triệu đồng chiều bán ra.

Trước đó, giá bạc có những ngày biến động rất mạnh, tăng hoặc giảm 5 - 7 triệu đồng/kg, thậm chí vượt 10 triệu đồng/kg.

Thị trường vàng, bạc "chợ đen" hôm nay có phần trầm lắng. Nhiều người bày tỏ muốn bán bạc vật chất với mức giá chỉ chênh cao hơn vài triệu đồng/kg so với giá niêm yết.

Cụ thể, giá rao bán quanh mức 86 - 88,5 triệu đồng/kg. Lý do được nhiều người đưa ra là "muốn bán đi ăn tết cho nhẹ đầu". Tình trạng rao bán lại đơn mua bạc lại xuất hiện, với mức giá bán mong muốn bằng giá niêm yết của doanh nghiệp.

Trước đó, chỉ cách đây hơn nửa tháng, khi giá bạc tăng từng ngày, người cầm bạc vật chất trong tay có thể bán tại "chợ đen" với mức giá cao hơn giá niêm yết cả chục triệu đồng mỗi kg.

Giá lình xình là lúc an toàn để xuống tiền?

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu phân tích, nhà đầu tư kiểu "lướt sóng" vào vàng, bạc có thể sẽ không thích tình trạng giá lình xình, ít biến động kéo dài. Tuy nhiên, với người dân mua kiểu tích trữ, bối cảnh này chính là thời điểm an toàn để xuống tiền.

Các chuyên gia lưu ý, đầu tư vàng, bạc nên mang tính dài hơi để tránh các rủi ro khó lường ẢNH: ĐAN THANH

Vị chuyên gia lưu ý, đầu tư vàng, bạc nên tính dài hơi, ít nhất nửa năm, một năm. Để giảm rủi ro, tỷ lệ đầu tư cũng phải cân đối, còn lại có thể phân bổ ra các kênh khác như chứng khoán, hoặc đơn giản nhất là gửi tiết kiệm.

"Năm nay, còn quá nhiều yếu tố bất định, có thể tác động mạnh mẽ tới thị trường các loại kim loại quý. Trong năm, kịch bản giá vàng, bạc tăng mạnh rồi sập sâu như vừa qua hoàn toàn có thể lặp lại. Dù vậy, xu hướng chung trong dài hạn cả năm là giá sẽ tăng", ông Hiếu nhìn nhận.

Chuyên gia thị trường bạc Nguyễn Khánh Long phân tích, bản chất của việc mua vàng hay bạc là lưu trữ giá trị sức lao động, phòng tránh các rủi ro như bất ổn địa chính trị hay lạm phát. Do đó, dù ở mức giá nào, việc tích lũy, tiết kiệm đều đặn luôn là chiến lược phù hợp trong mọi thời điểm.

Việc "cắt lỗ" hay "bắt đáy" thường nên dùng cho các thị trường đòn bẩy. Nếu nhà đầu tư đang mua bạc bằng nguồn vốn nhàn dỗi, muốn tích lũy lâu dài thì không cần nghĩ đến những cụm từ đó, mà cần tiếp tục duy trì việc tiết kiệm một cách kỷ luật với tâm lý thoải mái nhất.

Theo ông Long, không chỉ trong năm 2026 mà về dài hạn hơn, bạc là kim loại đầy triển vọng. Yếu tố thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc của bạc chưa hề thay đổi, cũng không có dấu hiệu có thể thay đổi trong ngắn hạn.

"Bạc sẽ trở thành kim loại thế hệ mới, thay thế vàng trong quá trình tích lũy tài sản của thế hệ trẻ - những người có thu nhập trung bình", ông Long nhìn nhận.