Giá bán Honda Wave 110i 'Made in Thailand' giảm về mức dưới 60 triệu đồng

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái với mức giá bán khiến không ít người "giật mình", đến nay sức mua giảm cùng với lượng xe tồn kho tăng khiến giá bán Honda Wave 110i nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đang dần "hạ nhiệt".

Tại thời điểm mới tung ra thị trường Việt Nam, xe máy số này được nhiều cửa hàng xe máy không chính hãng "hét giá" lên tới 72 triệu đồng. Thậm chí, với cái mác xe máy "Made in Thailand" một số đại lý còn báo giá Honda Wave 110i lên tới 80 triệu đồng bao gồm chi phí ra biển số, lăn bánh. Cao hơn gấp 3 - 4 lần so với mẫu Honda Wave Alpha lắp ráp tại Việt Nam. Trong khi đó, tại Thái Lan giá bán niêm yết Wave 110i chỉ ở mức 45.700 baht, tức chỉ khoảng 30,7 triệu đồng.

Sau 1 năm gia nhập thị trường Việt Nam, giá bán Honda Wave 110i nhập từ Thái Lan liên tục giảm Bá Hùng

Tuy nhiên, cái mác xe máy nhập khẩu Thái Lan vẫn chưa đủ để giúp Honda Wave 110i tạo được sức hút trên thị trường, nhất là trong bối cảnh sức mua sụt giảm, giá bán mẫu xe này lại quá cao. Thay vì chi 70 - 80 triệu đồng để mua một chiếc xe máy số, người Việt có thể sắm được hai xe tay ga tầm trung trang bị nhiều tiện nghi, công nghệ hoặc nhiều lựa chọn khác. Chính vì thế, ngoài một số khách hàng chơi xe sẵn sàng xuống tiền sở hữu "Wave Thái" để sưu tập hay thể hiện phong cách chơi, số đông còn lại chỉ "lắc đầu" khi nghe đại lý báo giá mẫu xe này.

Honda Wave 110i sản xuất tại nhà máy Honda ở Thái Lan. Tháng 8.2022, những lô xe Wave 110i đầu tiên về Việt Nam thông qua các đại lý xe máy không chính hãng.

Thực tế này cùng với việc sức mua xe máy trên thị trường liên tiếp sụt giảm, khiến lượng xe Honda Wave 110i tồn kho có chiều hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, các cửa hàng phân phối mẫu xe này liên tiếp giảm giá để hy vọng tạo sức hút cho mẫu xe máy số thuộc hàng đắt đỏ nhất thị trường Việt Nam. Vào cuối năm ngoái, nhiều cửa hàng xe máy đã giảm giá Wave 110i về mức 67,9 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh số bán mẫu xe này vẫn không được cải thiện.

Giá bán Honda Wave 110i "Made in Thailand" hiện chỉ còn 59,9 triệu đồng Bá Hùng

Đến nay, khi hàng loạt mẫu mã mô tô xe máy trên thị trường liên tục được nhà sản xuất phân phối áp dụng ưu đãi, giảm giá để "chống ế". Honda Wave 110i cũng "lao" vào cuộc đua giảm giá. Liên hệ lại với một đại lý từng đưa Honda Wave 110i "Made in Thailand" về Việt Nam vào năm ngoái, nhân viên bán hàng cho biết: "Giá Honda Wave Thái hiện đang giảm đáng kể. Tất cả các phiên bản màu sắc của Wave 110i nhập nguyên chiếc từ Thái Lan hiện chỉ còn 59,9 triệu đồng".

Như vậy, so với đợt giảm giá đầu tiên vào cuối năm ngoái, giá bán Honda Wave 110i hiện thấp hơn 8 triệu đồng so với thời điểm đó. Tổng cộng hai đợt điều chỉnh giá của đại lý, giá bán Honda Wave 110i "Made in Thailand" hiện thấp hơn hơn 12 triệu đồng.

Honda Wave 110i "Made in Thailand" có thiết kế, trang bị có nhiều điểm khác biệt so với Honda Wave Alpha tại Việt Nam Bá Hùng

Thiết kế, trang bị trên Honda Wave 110i "Made in Thailand" có nhiều điểm khác biệt so với Honda Wave Alpha tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc phải gánh thêm một số loại thuế, phí (như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như chi phí kho bãi, vận chuyển được nhà phân phối tính vào giá bán) cũng là một trong những yếu tố góp phần đẩy giá Honda Wave 110i "Made in Thailand" lên cao khi đến tay khách Việt.

Cùng sở hữu động cơ xăng xi-lanh đơn, 4 kỳ dung tích 109cc của Honda. Tuy nhiên, máy xăng trên Honda Wave 110i "Made in Thailand" có tỷ số nén 10:1 và kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM Fi, trong khi động cơ trên Wave Alpha 110 tại Việt Nam có tỷ số nén 9,0:1 và vẫn dùng bộ chế hòa khí. Vì vậy, mức tiêu hao nhiên liệu của Wave Thái chỉ 1,3 lít/100 km, tiết kiệm hơn 0,5 lít so với Wave Alpha 110 tại Việt Nam.