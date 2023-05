Giá bán Kia Sonet tại Việt Nam giảm 45 triệu đồng, đấu Toyota Raize

Cùng với Kia Seltos, mẫu SUV đô thị - Kia Sonet cũng đang được Trường Hải (THACO AUTO) - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Kia tại Việt Nam giảm giá bán trong bối cảnh sức mua ô tô trên thị trường sụt giảm, xe tồn kho có xu hướng gia tăng.



Cả 3 phiên bản Kia Sonet tại Việt Nam gồm: Sonet 1.5 Deluxe, Sonet 1.5 Luxury và Sonet 1.5 Premium đều giảm giá bán từ cuối tháng 5.2023

Theo đó, từ cuối tháng 5.2023 cả 3 phiên bản của Kia Sonet tại Việt Nam gồm: Sonet 1.5 Deluxe, Sonet 1.5 Luxury và Sonet 1.5 Premium đều được THACO AUTO giảm giá bán từ 35 - 45 triệu đồng. Trước đó, sau nhiều lần điều chỉnh kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam (tháng 10.2021), giá niêm yết 3 phiên bản Kia Sonet tại Việt Nam lên đến 554 - 624 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 5.2023 với mức giảm giá từ 35 - 45 triệu đồng, giá bán mẫu SUV đô thị của Kia tại Việt Nam chỉ còn 519 - 579 triệu đồng. Cụ thể, hai phiên bản Sonet 1.5 Deluxe, Sonet 1.5 Luxury được THACO AUTO giảm 35 triệu đồng, đưa giá bán mới về mức 519 - 549 triệu đồng. Trong khi đó, với mức giảm lên tới 45 triệu đồng, giá niêm yết bản Sonet 1.5 Premium - bản sở hữu nhiều trang bị, tính năng nhất hiện chỉ còn 579 triệu đồng.

Giá bán các phiên bản Kia Sonet tại Việt Nam Nguồn: THACO AUTO

Giảm giá bán nhưng 3 phiên bản Kia Sonet tại Việt Nam vẫn không thay đổi về trang bị, tính năng, động cơ, hộp số so với trước đây. Cụ thể, Sonet tại Việt Nam dùng động cơ Smartstream, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp với hộp số CVT mang tên Smartstream IVT.

Với việc điều chỉnh giá, giá bán hiện tại của Kia Sonet tại Việt Nam đã về mức dưới 600 triệu đồng, qua đó thu hẹp khoảng cách về giá đối với đối thủ Toyota Raize (giá 552 - 563 triệu đồng). Hiện tại, dù mức chênh lệch giá không quá lớn nhưng Kia Sonet lắp ráp trong nước được chú ý hơn nhờ sở hữu nhiều tính năng, trang bị, công nghệ an toàn cùng kiểu dáng hiện đại, thời trang hơn.

Trong khi đó, Toyota Raize dù mang danh xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nhưng đang khiến không ít khách hàng e ngại khi cũng có tên trong danh sách các mẫu xe liên quan đến vụ việc gian lận thử nghiệm an toàn do Daihatsu đảm nhận vai trò phát triển, sản xuất và kiểm tra độ an toàn.

Về doanh số bán hàng, sau 4 tháng đã qua của năm 2023, tổng lượng xe Kia Sonet bán ra tại Việt Nam đạt 2.610 xe, trong khi Toyota Raize đạt 2.188 xe.