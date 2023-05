Thêm Toyota Raize 'dính' bê bối gian lận thử nghiệm an toàn

Không chỉ có Toyota Vios (Yaris Ativ), Toyota Wigo (còn gọi là Daihatsu Agya) hay Perodua Axia… thuộc phạm vi ảnh hưởng. Vụ gian lận thử nghiệm an toàn trên các mẫu xe của Toyota do Daihatsu đảm nhận vai trò phát triển sản xuất và kiểm tra độ an toàn còn liên quan đến các dòng xe khác.



Toyota Raize và Daihatsu Rocky cũng liên quan đến vụ gian lận thử nghiệm an toàn vừa được cơ quan điều tra phanh phui hồi cuối tháng 4.2023

Theo truyền thông Malaysia vừa đưa tin, những cuộc điều tra mới đây cho thấy hai mẫu xe SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị - Toyota Raize và Daihatsu Rocky cũng liên quan đến vụ việc gian lận thử nghiệm an toàn vừa được cơ quan điều tra phanh phui hồi cuối tháng 4.2023. Hai mẫu xe này sử dụng chung nền tảng, do Daihatsu phụ trách sản xuất và kiểm tra độ an toàn sau đó phân phối ra các thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, quá trình điều tra chỉ mới ghi nhận các phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid liên quan đến sự việc này.

Tổng cộng có 78.440 xe bị ảnh hưởng, 56.111 chiếc Raize hybrid và 22.329 chiếc Rocky hybrid. Trong khi đó, kết quả điều tra không có tên mẫu xe Perodua Ativa hybrid - vốn cũng sử dụng chung nền tảng với Raize hybrid và Rocky hybrid nhưng chỉ được phân phối tại Malaysia.

Chiếc Daihatsu Rocky hybrid

Theo cơ quan điều tra, Daihatsu đã sai phạm trong bài kiểm tra có mã ký hiệu UN R135 mô tả các thử nghiệm khi xe bị một vật như cột điện (hoặc vật thể tương tự được tác động vào thành xe) trên các mẫu xe Toyota Raize hybrid, Daihatsu Rocky hybrid. Trong thử nghiệm này, các thử nghiệm bên trái và bên phải phải được thực hiện, sau đó dữ liệu phải được gửi tới các cơ quan quản lý. Tuy nhiên Daihatsu đã gửi cùng lúc kết quả thử nghiệm phía bên hành khách phía trước, cho cả dữ liệu dành cho bên người lái.

Như vậy, vụ việc gian lận thử nghiệm an toàn trên các mẫu xe của Toyota do Daihatsu đảm nhận vai trò phát triển… đến nay đã liên quan đến một loạt mẫu xe gồm: Toyota Vios (Yaris Ativ), Toyota Wigo (còn gọi là Daihatsu Agya) Perodua Axia và Toyota Raize, Daihatsu Rocky. Hồi cuối tháng 4.2023, Toyota đã thừa nhận vụ việc này và lên tiếng xin lỗi khách hàng. Một số mẫu xe Toyota Vios (Yaris Ativ), Toyota Wigo (còn gọi là Daihatsu Agya) đã tạm ngừng phân phối tại một số thị trường.

Daihatsu đã sai phạm trong bài kiểm tra có mã ký hiệu UN R135-01

Tại Việt Nam, Toyota mới chỉ mở bán Toyota Raize sử dụng động cơ 1.0 lít turbo, các phiên Raize hybrid hiện chưa phân phối ra thị trường.