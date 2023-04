Toyota, Daihatsu thừa nhận gian lận thử nghiệm an toàn với nhiều mẫu xe

Mới đây, Toyota và Daihatsu đều xác nhận rằng đã có những hành vi sai trái trong quá trình tiến hành thử nghiệm va chạm trên 4 mẫu xe gồm Toyota Yaris Ativ (tên gọi khác của Vios) thế hệ mới, Perodua Axia, Toyota Agya (tên gọi khác của Wigo) thế hệ mới và một sản phẩm sắp ra mắt. Các mẫu xe này do Daihatsu đảm nhận vai trò phát triển và kiểm tra độ an toàn, bán ra dưới thương hiệu Toyota và Perodua tại nhiều thị trường khác nhau như Thái Lan, Mexico, Ecuador và một số quốc gia ở Trung Đông.



Daihatsu đã có những hành vi sai trái trong quá trình tiến hành thử nghiệm va chạm với Toyota Yaris Ativ (tên gọi khác của Vios) thế hệ mới, Perodua Axia, Toyota Agya

Theo Reuters, trong một báo cáo vào tháng 4.2023 Daihatsu xác nhận rằng trên các xe được thử nghiệm va chạm đánh giá độ an toàn, lớp lót bên trong cửa trước đã được sửa đổi để ngăn không cho bộ phận này vỡ thành các mảnh có cạnh sắc nhọn có thể gây thương tích cho người ngồi trong xe khi túi khí bên bung ra. Tuy nhiên, các xe phân phối ra thị trường lại không như vậy. Daihatsu đã cố tình làm sai khác giữa các xe thử nghiệm va chạm đánh giá độ an toàn với các xe bán ra thị trường.

Ông Akio Toyoda - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Toyota cho biết: "Hành vi sai trái của Daihatsu Motor Co Ltd là vấn đề liên quan đến an toàn, khía cạnh quan trọng nhất của phương tiện. Chúng tôi coi đây là một hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được, phản bội lòng tin của khách hàng. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng trên toàn thế giới".

Có khoảng 11.834 chiếc Toyota Agya, Perodua Axia thuộc diện ảnh hưởng



Theo thống kê ban đầu của Toyota, có khoảng 76.289 xe Toyota Yaris Ativ sản xuất vào tháng 8.2022 tại các nhà máy của Daihatsu ở Thái Lan và Malaysia thuộc diện ảnh hưởng. Lượng xe này chủ yếu được bán ở Thái Lan, Indonesia, Mexico và một số quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman.

Ngoài ra, còn có 11.834 chiếc Perodua Axia được xác định sản xuất vào tháng 2.2023 tại Malaysia và chủ yếu được phân phối tại quốc gia này cũng như các phiên bản Toyota Agya sản xuất từ tháng 6.2023, phân phối tại Indonesia, Ecuador, một số mẫu xe khác vẫn đang được phát triển.

Hiện vụ việc này đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, trong khi Daihatsu đã tạm dừng phân phối các lô xe thuộc diện ảnh hưởng. Hãng cũng lên kế hoạch kiểm tra lại các xe thuộc diện ảnh hưởng, bổ sung các bộ phận thích hợp trên cửa trước dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Nếu vượt qua các bài kiểm tra nội bộ, các mẫu xe này sẽ tiếp tục được phân phối ra thị trường.

Toyota Agya thực chất là mẫu Perodua Axia tại Malaysia và Wigo tại Việt Nam

Trong buổi họp báo tối 28.4, liên quan đến vấn đề này, ông Akio Toyoda cho biết thêm: "Sự việc này liên quan đến những chiếc xe được bán ra thị trường dưới thương hiệu Toyota, nên không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Daihatsu mà bao gồm cả Toyota. Chúng tôi sẽ điều tra sự việc để tìm ra nguồn gốc, đảm bảo an toàn cho người dùng và ngăn chặn sự cố này tái diễn".

Tại Việt Nam, sau khoảng 1 năm tạm dừng phân phối Toyota Wigo (còn gọi là Agya tại Indonesia) sẽ chính thức trở lại vào cuối tháng 5.2023 theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lô xe Wigo nhập về Việt Nam để chuẩn bị mở bán có liên quan đến vụ gian lận kết quả thử nghiệm va chạm của Daihatsu hay không.