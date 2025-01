Giá bất động sản có nơi tăng 25% so với năm 2023

Một báo cáo về thị trường bất động sản từ Tập đoàn DKRA Việt Nam, thị trường căn hộ tại khu vực phía Nam, trong năm 2024 nguồn cung sơ cấp đạt 23,459 căn, tăng 6% so với năm 2023. Phần lớn tập trung tại TP.HCM và Bình Dương, chiếm tỷ trọng lần lượt 53,9% và 39,9% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Căn hộ cao cấp tại TP.HCM chiếm ưu thế, một số dự án mở bán mới tại khu Đông ghi nhận mức giá từ 80-130 triệu đồng/m².

Sức cầu toàn thị trường ghi nhận tín hiệu hồi phục, lượng tiêu thụ sơ cấp tăng 24% so với năm trước. Các giao dịch tập trung ở các dự án mở bán vào dịp cuối năm. Giá bán thứ cấp tại Bình Dương tăng 7%, TP.HCM dao động 6-14%, đặc biệt một số dự án dọc tuyến metro số 1 tăng 19-25% so với cuối năm 2023, phản ánh lợi thế từ hạ tầng giao thông.

Trong khi đó phân khúc nhà phố/biệt thự có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2024. Theo đó, nguồn cung sơ cấp ghi nhận mức tăng 24% so với năm 2023. Sức cầu chung của thị trường có nhiều cải thiện đáng kể. Tuy nhiên vẫn duy trì ở mức thấp so với giai đoạn 2020 trở về trước. Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2023 và tiếp tục neo cao do chịu áp lực của các loại chi phí đầu vào. Các chính sách ưu đãi bán hàng được các chủ đầu tư áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản. Trong khi đó, thị trường thứ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 6% so với đầu năm. Thanh khoản thị trường phục hồi tích cực, lượng giao dịch tập trung ở các dự án đã hoàn thiện pháp lý, vị trí thuận lợi liên kết về khu vực trung tâm.

Thị trường bất động sản năm 2024, giá và giao dịch đều tăng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bình Dương là khu vực dẫn dắt thị trường mới khi chiếm khoảng 40,2% tỷ trọng nguồn cung mới và 50,2% lượng tiêu thụ. Trong đó, TP.Thủ Dầu Một chiếm khoảng 72% tỷ trọng nguồn cung và 69% lượng tiêu thụ mới của khu vực.

Phân khúc đất nền trong năm 2024 nguồn cung sơ cấp tăng nhẹ 1% so với năm 2023 và tập trung ở những dự án đã mở bán trước đó. Nguồn cung mới vẫn duy trì ở mức khan hiếm, chỉ chiếm khoảng 15% trên tỷ trọng nguồn cung sơ cấp và giảm khoảng 34% so với năm trước. Sức cầu chung của thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, lượng tiêu thụ sơ cấp đạt khoảng 13% trên tổng cung, giảm 15% so với năm 2023. Phần lớn giao dịch phân bổ ở giai đoạn 6 tháng cuối năm và nhóm sản phẩm có mức giá trung bình dưới 50 triệu đồng/m2 tại TP.HCM hay dưới 25 triệu đồng/m2 ở vùng phụ cận.

Bình Dương dẫn dắt thị trường sơ cấp với tỷ trọng nguồn cung và lượng tiêu thụ lần lượt đạt 34% và 64%. Mặt bằng giá sơ cấp giảm trung bình 3% so với cùng kỳ năm 2023 và vẫn neo ở mức cao, trong khi thị trường thứ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 4% so với quý 1/2024.

Riêng tại TP.HCM, một báo cáo của Avison Young Việt Nam, cho thấy phân khúc bất động sản cao cấp tăng giá mạnh nhất trong năm 2024; một số dự án như Lancaster Legacy, The Metropole, The River Thu Thiem... có giá sơ cấp đạt trên 8.000 USD/m². Dù nguồn cung được cải thiện, nhưng giá bán cao thúc đẩy nhu cầu hướng về Bình Dương, Đồng Nai, Long An, nơi hạ tầng đang phát triển và mức giá hợp lý (trung bình 1.100-1.500 USD/m² như tại Thuận An và Dĩ An, Bình Dương). Năm 2025, TP.HCM dự kiến ra mắt 50.000 căn hộ từ 17 dự án, nổi bật như The Global City, Diamond Valley Vạn Phúc và Eco Smart City. Trong đó, 11/17 dự án tập trung tại TP. Thủ Đức.

Phân khúc bất động sản cao cấp trong năm 2024 đã chiếm lĩnh thị trường ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, các chi phí đầu vào tăng (thuế đất, chi phí xây dựng, thiết kế) và định vị sản phẩm sẽ đẩy giá bán căn hộ trung bình tiếp tục tăng ở các thành phố lớn. Xu hướng phát triển ngoại vi sẽ tiếp tục rõ nét nhờ các tuyến đường sắt đô thị được đẩy mạnh đầu tư, hình thành các trung tâm đô thị vệ tinh với nhiều dự án chung cư. Mới đây, TP.HCM đề xuất đường trên cao 4 làn xe trên quốc lộ 13 qua TP.Thủ Đức, thúc đẩy phát triển ra Bình Dương.

Tại Việt Nam, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào bất động sản tăng mạnh trong năm 2024, tập trung vào các tài sản chiến lược như đất phát triển dự án, bất động sản công nghiệp và hậu cần, nhà ở và văn phòng. Sự thâm nhập mạnh mẽ của dòng vốn ngoại vào lĩnh vực bất động sản chứng tỏ sức bền và dư địa phát triển của thị trường còn rất lớn. Những thay đổi về "khẩu vị" đầu tư trong quý cuối của năm 2024, dù là với mục đích phát triển, thuê hay mua bất động sản, phản ánh các xu hướng và triển vọng của một số thị trường, phân khúc, và sản phẩm bất động sản trong thời gian tới.