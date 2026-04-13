Giá Bitcoin hôm nay 13.4.2026: BTC sập sau tin Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 0,76% trong vòng 24 giờ qua. Trước đó, Bitcoin (BTC) đã giảm mạnh từ vùng giá 73.000 USD xuống 71.000 USD. Lúc 6 giờ 35 ngày 13.4 (giờ Việt Nam), mỗi BTC giảm sâu xuống còn 70.500 USD, sau đó tiền số lớn nhất thế giới phục hồi nhẹ.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm xuống còn 2.420 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 1,52%, mất mốc 2.200 USD. Các token khác như XRP, BNB, Solana đồng loạt giảm 0,2 - 0,9%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước tranh vẽ chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa lao dốc sau tuyên bố của Tổng thống Trump về chiến sự Iran. "Có hiệu lực ngay lập tức. Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa và ngăn chặn tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz", ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 12.4.

Động thái của ông Trump diễn ra vài giờ sau khi Phó tổng thống JD Vance tuyên bố quá trình đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã không đạt được thỏa thuận. Thị trường lập tức phản ứng, có lúc giá Bitcoin giảm 2,5%, từ 73.000 USD xuống vùng giá 70.000 USD.

Với tính chất giao dịch 24/7, Bitcoin và tiền điện tử là những tài sản phản ứng mạnh nhất với từng diễn biến của thị trường. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy Bitcoin đang trải qua quá trình thanh lý lớn, lên đến 350 triệu USD trong 24 giờ.

"Thị trường vẫn biến động mạnh, không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy tài sản rủi ro cao có thể hoạt động tốt trong bối cảnh hiện tại", chuyên gia phân tích Michael Van de Poppe bình luận trên X.

Van de Poppe cho rằng nền kinh tế suy yếu do chiến tranh tái bùng nổ có thể buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải bơm thanh khoản bất chấp lạm phát gia tăng. "Xét trên phạm vi rộng hơn, hiện tại nền kinh tế đang ở mức khá yếu và Fed không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu in tiền để có thể tác động tích cực đến nền kinh tế", ông lập luận.