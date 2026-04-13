Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 13.4.2026: BTC sập sau tin Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Khương Nha
13/04/2026 09:53 GMT+7

Giá Bitcoin giảm từ 73.000 USD xuống vùng giá 70.000 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz khi đàm phán Washington và Tehran không đạt thỏa thuận.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 0,76% trong vòng 24 giờ qua. Trước đó, Bitcoin (BTC) đã giảm mạnh từ vùng giá 73.000 USD xuống 71.000 USD. Lúc 6 giờ 35 ngày 13.4 (giờ Việt Nam), mỗi BTC giảm sâu xuống còn 70.500 USD, sau đó tiền số lớn nhất thế giới phục hồi nhẹ.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm xuống còn 2.420 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 1,52%, mất mốc 2.200 USD. Các token khác như XRP, BNB, Solana đồng loạt giảm 0,2 - 0,9%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước tranh vẽ chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa lao dốc sau tuyên bố của Tổng thống Trump về chiến sự Iran. "Có hiệu lực ngay lập tức. Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa và ngăn chặn tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz", ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 12.4. 

Động thái của ông Trump diễn ra vài giờ sau khi Phó tổng thống JD Vance tuyên bố quá trình đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã không đạt được thỏa thuận. Thị trường lập tức phản ứng, có lúc giá Bitcoin giảm 2,5%, từ 73.000 USD xuống vùng giá 70.000 USD. 

Với tính chất giao dịch 24/7, Bitcoin và tiền điện tử là những tài sản phản ứng mạnh nhất với từng diễn biến của thị trường. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy Bitcoin đang trải qua quá trình thanh lý lớn, lên đến 350 triệu USD trong 24 giờ.

"Thị trường vẫn biến động mạnh, không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy tài sản rủi ro cao có thể hoạt động tốt trong bối cảnh hiện tại", chuyên gia phân tích Michael Van de Poppe bình luận trên X. 

Van de Poppe cho rằng nền kinh tế suy yếu do chiến tranh tái bùng nổ có thể buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải bơm thanh khoản bất chấp lạm phát gia tăng. "Xét trên phạm vi rộng hơn, hiện tại nền kinh tế đang ở mức khá yếu và Fed không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu in tiền để có thể tác động tích cực đến nền kinh tế", ông lập luận.

Giá Bitcoin hôm nay 12.4.2026: Vượt mốc 73.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục đà tăng giá, vượt mốc 73.000 USD khi tâm lý thị trường lạc quan trở lại, nhiều dự báo cho thấy giá BTC đã chạm đáy, sẵn sàng cho đợt tăng giá mới.

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin giá Bitcoin Diễn biến giá Bitcoin Eo biển Hormuz Mỹ - Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận