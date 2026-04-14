Giá Bitcoin hôm nay 14.4.2026: Tăng vọt lên sát 75.000 USD

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng mạnh 4,61% so với hôm qua. Tính đến 9 giờ ngày 14.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 74.427 USD.

Đà tăng của Bitcoin cũng kéo cả thị trường tiền mã hóa đi lên. Vốn hóa toàn ngành tăng 3,99% lên 2.520 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tăng mạnh 7,72%, vượt mốc 2.300 USD mỗi token. Những dự án khác như BNB, XRP và Solana lần lượt tăng 2,2%, 2,8% và 4,45%.

Theo các nhà phân tích, thị trường tiền mã hóa đã có một chuyến "tàu lượn" trong vòng 48 giờ. Từ đầu năm đến nay, những pha đảo chiều như thế này không còn lạ với các nhà đầu tư. Hôm đầu tuần, Bitcoin mất khoảng 4% giá trị sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance rời Pakistan mà không đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran. Thị trường tiền mã hóa tiếp tục lao dốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo phong tỏa eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, khi tàu dầu từng bị Mỹ trừng phạt do có liên quan đến Iran vẫn an toàn đi qua eo biển Hormuz, bất chấp lệnh phong tỏa của ông Trump - đã khiến thị trường đảo chiều mạnh.

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa tăng giá khi giá dầu thô giảm, chỉ số Nasdaq tăng, bất chấp rủi ro địa chính trị ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ một ngày trước đó, giá Bitcoin sập mạnh từ 73.000 USD xuống 70.000 USD. Khi đó, nhiều phân tích cho rằng kinh tế suy yếu do chiến tranh tái bùng nổ có thể buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải bơm thanh khoản bất chấp lạm phát gia tăng.

Trong khi đó, chiến lược của Strategy - công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới - đang trở thành động lực tăng giá của thị trường. Dữ liệu cho thấy tuần trước, công ty đã mua 13.927 BTC với giá 1 tỉ USD. Diễn biến giao dịch trên thị trường cổ phiếu cho thấy sẽ có thêm nhiều giao dịch mua lớn trong tuần này. Các tín hiệu đều cho thấy Strategy sẽ mua thêm Bitcoin quy mô lớn.