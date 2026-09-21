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    Công nghệBlockchain

    Giá Bitcoin hôm nay 21.9.2026: Duy trì trên mốc 81.000 USD

    Khương Nha
    Khương Nha
    Giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh vùng giá 80.000 - 81.000 USD khi dòng tiền tiếp tục đổ vào các quỹ ETF Bitcoin, khiến nhà đầu tư lạc quan hơn.

    Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 0,57% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ 20 ngày 21.9 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 81.696 USD. Trong vòng 24 giờ qua, tiền mã hóa lớn nhất thế giới liên tục biến động quanh vùng giá 80.000 - 81.000 USD.

    Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.810 tỉ USD, tăng 1,3% so với hôm qua. Đà tăng chủ yếu đến từ altcoin (những token khác Bitcoin). Trong đó, Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đã tăng 2,78%, tiến sát mốc 2.700 USD. BNB tăng 2,68% khi giao dịch quanh mốc 783 USD. Các token khác như XRP, Solana, Tron, Zcash lần lượt tăng 2,16%, 2,38%, 0,92% và 4,49%.

    Giá Bitcoin hôm nay 21.9.2026: BTC duy trì trên mốc 81.000 USD - Ảnh 1.

    Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 21.9

    ẢNH: KHƯƠNG NHA

    Theo The Chosun, thị trường đang kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng. Điều này được thúc đẩy bởi dòng tiền đang chảy về các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Ngân hàng đầu tư toàn cầu JPMorgan dự đoán: "Vì kỳ họp Quốc hội Mỹ vẫn chưa kết thúc nên Dự luật Minh bạch vẫn chưa bị bãi bỏ hoàn toàn". Điều này làm dấy lên hy vọng của thị trường về việc xem xét lại dự luật vốn được mong chờ từ lâu.

    Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy, kết thúc tuần giao dịch vào ngày 18.9, nhà đầu tư đã rót thêm 433 triệu USD vào các quỹ ETF giao ngay. Đây là con số khiêm tốn nhưng là tín hiệu tích cực so với dòng tiền âm, chảy khỏi các quỹ trước đó một tuần. 

    Lượng vốn đổ vào lớn trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước (18.9) đủ để giúp các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ tránh được tuần thua lỗ thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, các quỹ Ethereum lại không may mắn như vậy. Các quỹ ETF Ether giao ngay ghi nhận dòng tiền chảy ra hằng tuần là 140 triệu USD, dù đã thu về 143,8 triệu USD vào hôm 18.9. 

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